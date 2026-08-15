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மீண்டும் சர்ச்சை பேச்சு; சிக்கலில் ஆர்.பி. உதயகுமார்

அ.தி.மு.க.வை பலவீனப்படுத்தும் நோக்கில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் செயல்பட்டு வருவதாக ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 2:52 PM IST

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மதுரை: கட்சியை அபகரிக்க முயற்சித்தால் அதிமுக தொண்டர்கள் எதையும் செய்ய துணிவார்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேசியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் இன்று (ஆகஸ்ட் 15) வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார், “அ.தி.மு.க. சார்பாகவும், அதன் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பாகவும் அனைவருக்கும் 80-வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். த.வெ.க. அரசு உருவான போது பழைய அரசியல் கட்சிக்கு மாற்று மற்றும் GENZ தலைமுறையினரின் அரசியல் என்ற அடிப்படையில் தான் அவர்களது கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. அதனால்தான் அரசியல் கட்சி தொடங்கி இரண்டாவது ஆண்டிலேயே சட்டமன்றத் தேர்தலில் அவர்களால் வெற்றிப்பெற முடிந்தது.

அ.தி.மு.க.வை பலவீனப்படுத்தும் நோக்கில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடர்ந்து அ.தி.மு.க.வின் முன்னாள் அமைச்சர்கள், முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் என பலரை அவர்களது கட்சியில் இணைத்து வருகின்றனர். இதனால் தமிழ்நாடு மக்களின் கேள்வியும், பார்வையும் வேறு திசை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. இப்படி அ.தி.மு.க.வை சேர்ந்தவர்களை முதலமைச்சர் விஜய் தனது கட்சிக்கு கொண்டு வருவது அவரது அதிகார துஷ்பிரயோகம்.

தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக உள்ள விஜய் தேர்தலுக்கு முன் வழங்கிய ரூ.2,500 மகளிர் உரிமைத் தொகை, 6 இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்கள், வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.4,000 உதவித்தொகை, ரூ.3,000 முதியோர் ஓய்வூதியம், மகளிருக்கு இலவச பேருந்து பயணம் உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகள் எதுவும் தற்போதுவரை நிறைவேற்றவில்லை.

அப்படி இருந்தும் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து கடன் வாங்கி வருகிறது. மேலும், சமூக வலைதளங்களில் டிஜிட்டல் குழு, இன்ஃப்ளுயன்சர்கள் மற்றும் கண்டெண்ட் கிரியேட்டர்களை பயன்படுத்தி முதலமைச்சர் விஜய் தனது அரசியல் பிம்பத்தை உருவாக்கி உள்ளார். அதே நேரத்தில் அ.தி.மு.க.வின் செல்வாக்குமிக்க நிர்வாகிகளை த.வெ.க.வில் இணைத்து அ.தி.மு.க.வை. பலவீனப்படுத்தும் முயற்சிகளும் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

அ.தி.மு.க.வை அபகரிக்க முயற்சித்தால் எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதாவின் விசுவாச தொண்டர்களாகிய நாங்கள் கட்சியின் உரிமையை மீட்க எதையும் செய்ய தயங்க மாட்டோம். அ.தி.மு.க.வை குறிவைப்பதை விட தமிழ்நாடு மக்களுக்கு அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி வேலைவாய்ப்பு, விவசாயம், தொழில் வளர்ச்சி, காவிரி, முல்லை பெரியாறு, மேகதாது உள்ளிட்ட மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தீர்வு காணவேண்டும்” என்று கூறினார்.

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மேலும், இந்த வீடியோவில் முதலமைச்சர் விஜய்யை அச்சுறுத்தும் வகையிலும் ஆர்.பி. உதயகுமார் பேசியது அரசியல் வட்டாரத்திலும், பொதுமக்களிடையேயும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

RB UDHAYAKUMAR
CHIEF MINISTER VIJAY
RB UDHAYAKUMAR VIDEO
ஆர் பி உதயகுமார்
RB UDHAYAKUMAR TO CM VIJAY

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