மின்சாரப் பிரச்சனைக்கும், விலைவாசி உயர்வுக்கும் மத்திய அரசை கைக்காட்டுவதா? தவெக அரசுக்கு ஆர்.பி.உதயகுமார் கேள்வி
நான்கு மாத ஆட்சியில் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் மின்சாரப் பிரச்சனைகளில் தவெக அரசு தங்கப் பதக்கம் பெற்றுள்ளது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.வி.உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 5:16 PM IST
மதுரை: தமிழ்நாட்டில் நிலவும் மின்சாரப் பிரச்சனைக்கும், விலைவாசி உயர்வுக்கும் மத்திய அரசைக் குற்றம்சாட்டி, தவெக அரசு தனது பொறுப்பில் இருந்து தப்பிக்க முயற்சிக்கிறது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் மின்சாரக் கொள்முதல் விலையை யூனிட்டுக்கு ரூ.35 வரை உயர்த்தி வாங்குவதால், அரசுக்கு கூடுதல் நிதிச்சுமை ஏற்படும் என்றும், அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தத் தவெக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மின்சாரக் கொள்முதல் விலை உயர்வு ஏன்?
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், தவெக அரசை விமர்சித்து பேசியுள்ள வீடியோவை செய்தியாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ளார். அதில், "அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மின்சாரப் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க வெளிச்சந்தையில் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டபோதும், குறைந்த விலையிலேயே வாங்கப்பட்டது. கடந்த அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் 2011-ஆம் ஆண்டு ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.4.75-க்கும், 2012-ஆம் ஆண்டு ரூ.6.35-க்கும், 2013-ஆம் ஆண்டு ரூ.5.20-க்கும், 2014-ஆம் ஆண்டு ரூ.5.40-க்கும், 2015-ஆம் ஆண்டு ரூ.5.50-க்கும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது.
2018 முதல் 2020 வரையிலான காலகட்டத்தில் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.5.48 என்ற அளவில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் 2021 முதல் 2026 வரை ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.11.50 முதல் ரூ.20 வரை கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், தற்போது 4,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை யூனிட்டுக்கு ரூ.35 என்ற விலையில் வெளிச்சந்தையில் கொள்முதல் செய்யும் முயற்சி நடைபெறுவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இதனால் அரசுக்கு மிகப்பெரிய கூடுதல் நிதிச்சுமை ஏற்படும்.
ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசு ரூ.38,000 கோடி கடன் சுமையில் இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அதிக விலைக்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வது அரசின் நிதிநிலையை மேலும் பாதிக்கும்” என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு
அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்ந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டியுள்ள ஆர்.வி.உதயகுமார், “தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களாக அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை, சமையல் எண்ணெய், வெங்காயம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. கடந்த நான்கு மாதங்களில் அரிசி விலை சுமார் 30 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த காலத்தில் கிலோ ரூ.110-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட துவரம் பருப்பு தற்போது ரூ.150-ஐத் தாண்டி விற்பனை செய்யப்படுகிறது, பூண்டு விலை கிலோ ரூ.250 வரை உயர்ந்துள்ளது. மேலும் மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து வெங்காய வரத்து குறைந்துள்ளதால், அதன் விலையும் அதிகரித்துள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, சமையல் எண்ணெய் மற்றும் சர்க்கரையின் விலை உயர்வும் பொதுமக்களின் குடும்பச் செலவுகளை அதிகரித்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விலைவாசியைக் கட்டுப்படுத்த அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.
பணவீக்கத்தில் தமிழ்நாடு முதலிடம்?
தொடர்ந்து பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசி உயர்வு தொடர்பாக அவர் பேசுகையில், ”தமிழ்நாட்டில் பணவீக்க விகிதம் 6.81 சதவீதமாக உள்ளது, இது பிற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகம். ஒடிசாவில் 6.70 சதவீதம், மத்தியப் பிரதேசத்தில் 6.68 சதவீதம், தெலங்கானாவில் 6.64 சதவீதம், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 6.29 சதவீதம் எனப் பணவீக்க விகிதம் உள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் விலைவாசி உயர்வு கட்டுக்கடங்காமல் செல்கிறது.
கடந்த நான்கு மாதங்களாக விலைவாசி உயர்விலும், மின்சாரப் பிரச்சனையிலும் தவெக அரசு முன்னிலையில் செல்கிறது. இதற்குப் பொறுப்பேற்று முதலமைச்சர் விஜய் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் நிலவும் மின்சாரப் பிரச்சனைக்கும், விலைவாசி உயர்வுக்கும் மத்திய அரசைக் குற்றம்சாட்டி, தவெக அரசு தனது பொறுப்பில் இருந்து தப்பிக்க முயற்சிக்கிறது. மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலை, மின்சாரக் கொள்முதல் விலை, அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு அரசு உரிய தீர்வுகளை முன்வைக்க வேண்டும்” என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
மக்கள் பிரச்சினைகளைவிட அரசியல் முக்கியமா?
தொடர்ந்து பேசிய ஆர்.வி.உதயகுமர், “முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு மாநிலங்களுக்குச் சென்று தனது அரசியல் செல்வாக்கை வளர்த்துக் கொள்வதில் அக்கறை செலுத்துகிறார். தமிழ்நாட்டில் நிலவும் விலைவாசி உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதில் அதே அக்கறை காட்டப்படுகிறதா?” என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதனைத்தொடர்ந்து, “வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில், மழைநீர் வடிகால், வெள்ளத் தடுப்பு, மற்றும் பேரிடர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு முறையாக மேற்கொள்ள வேண்டும். மக்கள் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்குப் பதிலாக, பிற கட்சிகளில் இருந்து நிர்வாகிகளைத் தங்கள் கட்சியில் இணைப்பதற்கே தவெக அரசு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. மேலும், 15 பேர் வரை வருவார்கள் என்று கூறப்படுவது குதிரை பேர அரசியலை நினைவூட்டுகிறது” என்றார்.
அடுத்த தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும்
இடைத்தேர்தல் வெற்றி தொடர்பாகத் தவெகவினர் தங்கப் பதக்கம் பெற்றதாகவும், அதிமுக வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றதாகவும் கூறுவதைச் சுட்டிக்காட்டிய ஆர்.பி. உதயகுமார், ”தற்போதைய அரசின் நான்கு மாத ஆட்சியில் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் மின்சாரப் பிரச்சினைகளில் தவெக அரசு தங்கப் பதக்கம் பெற்றுள்ளது.
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அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மின்சாரம் எவ்வாறு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது, அப்போது விலைவாசி எவ்வாறு இருந்தது என்பதை தற்போதைய அரசு ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும். வரும் காலங்களில் அரசியல் களம் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்குச் சாதகமாக அமையும். அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் அதிமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்கும்” என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.