மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் தவெக-வை காப்பாற்ற முடியாது: ஆர்.பி. உதயகுமார்!

விஜய்க்கு அதிமுகவுடன் இணைந்து பயணித்து அரசியலில் அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேற வேண்டும் என அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையின் அட்சயப் பாத்திரம் ட்ரஸ்ட் நிகழ்வில் அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவருமான ஆர்.பி.உதயகுமார் கலந்துகொண்டார்.
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2025 at 9:56 PM IST

மதுரை: திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தவெகவை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார் மதுரை தெப்பக்குளம் முத்தீஸ்வரர் கோயிலில் அமாவாசையை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஆர்.பி. உதயகுமார் கூறியதாவது, "இன்றைக்கு இருக்கும் திமுக அரசு சொல்வது ஒன்று, செய்வது ஒன்றாக உள்ளது. சொல்லுக்கும், செயலுக்கும் சம்பந்தமில்லை. மக்களுக்கும் ஆட்சிக்கும், இடைவெளி உள்ளது.

முதலீடுகள் குறித்து கேள்வி

தைவான் நாட்டைச் சேர்ந்த பாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தின் இந்திய பிரதிநிதி ஸ்டாலினை சந்தித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா ரூ.15,000 கோடி அளவில் பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் முதலீடு செய்கிறது; இதனால் 14,000 பேருக்கு வேலை வய்ப்பு கிடைக்கும்; பொறியாளர்கள் எல்லாரும் தயாராக இருங்கள் என்று தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு செய்திருந்தார்.

முதலமைச்சரோ ஒரு படி மேலே சென்று, இது திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனை என்றும், தெற்கு ஆசியாவில் உற்பத்தியில் புதுமை மையமாக தமிழ்நாடு உள்ளது என்றும் கூறினார். ஆனால் பூனைகுட்டி வெளியே வந்தது போல, பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் புதிய முதலீடு எதுவும் செய்யவில்லை என்று கூறியுள்ளது.

இதுவரை தமிழ்நாட்டிற்கு எவ்வளவு முதலீடு வந்துள்ளது, எவ்வளவு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று வெள்ளை அறிக்கை கேட்டால் அதற்கு வெள்ளைத் தாளை அதிபுத்திசாலித்தனமாக காண்பிக்கிறார் அமைச்சர் ராஜா.

கெட்டிக்காரன் புளுகு எட்டு நாள் என்பது போல; திமுக புளுகு அரை நாள் என்பதை பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் அம்பலப்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி கேள்வி கேட்ட பொழுது, பாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தின் வேறு நிறுவனம் முதலீடு செய்துள்ளது என்று அமைச்சர் கூறுகிறார். கீழே விழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஒட்டவில்லை என்பது போல முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைக்கும் வகையில் தான் அமைச்சர் பேச்சு உள்ளது.

அதிமுக கூட்டணிக்கு அழைப்பு

கரூர் சம்பவத்தில் சிபிஐ விசாரணை மூலம் இந்த சதிக்கு யார் காரணம் என்பது தெளிவாக வெளிவரும். ஏற்கனவே முன்னாள் அமைச்சர் மீது சந்தேக பார்வை உள்ளது. பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் என்று விஜய் பாடும்போதுதான் அவர் மீது செருப்பு விழுந்தது.

விஜய் நல்ல முடிவை எடுப்பார் என்று மக்களும், அவரது தொண்டர்களும் எதிர்பார்த்து உள்ளனர். அவருக்கு நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. அதை அவர் நழுவவிடக்கூடாது. 54 ஆண்டுகள் மக்கள் செல்வாக்கு பெற்று 31 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் இருந்து மக்களுக்கு சேவை செய்யும் அதிமுகவுடன் அவர் பயணம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் மக்கள் எண்ணமாக உள்ளது. திமுகவை வீழ்த்த அதிமுகவுடன் சேர வேண்டும். மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால், தவெகவை ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது" என்றார்.

