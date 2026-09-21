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ரைஸ் மில்லில் பதுக்கி வைத்திருந்த 10,000 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

தனியார் ரைஸ் மில்லின் உரிமையாளர்களை கைது செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தனியார் ரைஸ் மில்
தனியார் ரைஸ் மில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 11:19 PM IST

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தென்காசி: கடையம் அருகே தனியார் ரைஸ் மில்லில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 10,000 கிலோ ரேஷன் அரிசியை உணவுப்பொருள் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

தென்காசி மாவட்டம், கடையம் அருகே பொட்டல்புதூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியாருக்கு சொந்தமான ரைஸ் மில்லில் ரேஷன் அரிசி மூட்டை, மூட்டையா பதுக்கி வைத்திருப்பதாக, உணவுப்பொருள் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.

சம்மந்தப்பட்ட ரைஸ் மில்லுக்கு சென்ற போலீசார், அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது மூட்டை, மூட்டையாக ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சுமார் 10,000 கிலோ ரேஷன் அரிசி இருப்பதும் தெரியவந்தது. அவற்றைப் பறிமுதல் செய்த போலீசார், ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் அனைத்தையும் ஆலங்குளம் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் கிடங்கில் ஒப்படைத்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, ரைஸ் மில்லின் உரிமையாளர்களான மாரியப்பன் மற்றும் முருகன் ஆகியோரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில், சில நபர்களை வைத்துக் கொண்டு ரேஷன் அரிசியைக் கடத்தி மொத்தமாக விற்பனை செய்ய முயற்சி செய்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து, போலீசார் இருவரையும் கைது செய்து தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அரிசி கடத்தலில் வேறு யாருக்கேனும் சம்மந்தம் உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

ஏழை மற்றும் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களில் உணவுப் பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் பாதுகாக்கவும், குறைந்த விலையில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருள் கிடைக்கும் விதமாகவும், ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் ரேஷன் உணவுப் பொருட்கள் கடத்தல் மற்றும் பதுக்கல்களைத் தடுக்கும் வகையில் போலீசார் மற்றும் உணவுப்பொருள் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரைஸ் மில்லில் ரேஷன் அரிசி மூட்டை, மூட்டையாகப் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சம்பவம், பொட்டல்புதூர் பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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TAGGED:

ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
தனியார் ரைஸ் மில்லில் ரேஷன் அரிசி
TENKASI DISTRICT
பொட்டல்புதூர் பகுதி
RATION RICE SMUGGLING

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