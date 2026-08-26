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ரேசன் அட்டைதாரர்கள் கைரேகை சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு - இந்த தேதியை மறந்துவிடாதீர்கள்!

eKYC சரிபார்ப்பு சிறப்பு முகாம் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளிலும் காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 9:55 AM IST

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சென்னை: அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளிலும் ரேஷன் அட்டை பயனாளிகளுக்கு கைரேகை அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு சனிக்கிழமை அன்று மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் நியாயவிலைக் கடைகளில் பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில் கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் ரேஷன் அட்டையில் (குடும்ப அட்டை) பெயர் இடம்பெற்றிருக்கும் அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களின் கைரேகையையும் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டுமென்ற அறிவிப்பு வெளியானது.

இதற்கு முன்னதாக, மின்னணு ரேஷன் அட்டை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, குடும்ப தலைவர்கள் மட்டும் கைரேகை பதிவு செய்திருந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரின் கைரேயையையும் பதிவு செய்யவேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தற்போது கைரேகை சரிபார்ப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. அந்தவகையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரேஷன் அட்டை பயனாளிகளுக்கு சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது.

கைரேகை பதிவு செய்ய முகாம்

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2013-இன் படி முன்னுரிமை மற்றும் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா குடும்ப அட்டைகளின் ஆதார் விவரங்களை சரிபார்ப்பதற்காக, மின்னணு குடும்ப அட்டையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் கைரேகை அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பினை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியது.

அதன்படி குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஏதும் இடையூறுமின்றி இப்பணியினை செய்திட அறிவுறுத்தப்பட்டு கடந்த அக்டோபர் 2023 முதல் குடும்ப உறுப்பினர்களின் விரல் ரேகை சரிபார்ப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகளில் 96.21 விழுக்காடு eKYC பணியானது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்த eKYC பதிவினை 100 விழுக்காடு நிறைவு செய்யும்பொருட்டு 29.08.2026 சனிக்கிழமை அன்று தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளிலும் சிறப்பு முகாம் காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.

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எனவே, இன்று வரை, நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் கை ரேகைப் பதிவு செய்யப்படாமல் விடுபட்டுள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் வரும் ஆகஸ்ட் 29 அன்று மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளிலும் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமினை பயன்படுத்தி தங்களது கை ரேகைப் பதிவினை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடும்ப உறுப்பினர்கள் தவிர, வேறு யாரும் நியாயவிலைக் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்கக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்யும்பொருட்டு, கூட்டுறவுத் துறை இந்த நடைமுறையை கொண்டுவந்தது. இந்நிலையில், தற்போது அனைத்து பயனாளிகளின் கைரேகை சரிபார்ப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கிறது.

தமிழ்நாடு அரசின் பொதுவிநியோக திட்டங்கள்

இதனிடையே நேற்று (ஆகஸ்ட் 25) தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பிறப்புச் சான்றிதழ், குடும்ப ரேசன் அட்டை மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட 500 அரசு சேவைகளை கைபேசிகள் மூலம் நேரடியாகப் பெற "வெற்றித் தமிழ்நாடு சூப்பர் செயலி" அறிமுகப்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் குமார் அறிவித்துள்ளார். இதன்மூலம் வீட்டிலிருந்தபடியே வரும் நாட்களில் கைரேகை சரிபார்ப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு இனி அசல் ரேஷன் அட்டையை நேரில் கொண்டு செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும், அதன் டிஜிட்டல் பிரதி அல்லது அட்டை எண் மட்டுமே போதுமானது என்றும் சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை விவாதத்தின்போது ஆகஸ்ட் 20 அன்று உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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EKYC VERIFICATION IN RATION SHOPS
கைரேகை சரிபார்ப்பு
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