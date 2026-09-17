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ரேசன் அட்டைதாரர்களுக்கு கைரேகை சரிபார்ப்புக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு - சிறப்பு முகாம் எப்போது தெரியுமா?

இடைதேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் பகுதியில் உள்ள நியாய விலைக்கடைகளில் மட்டும் கைரேகை சரிபார்ப்பு முகாம் நடைபெறாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 2:05 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து ரேசன் கடைகளிலும் வரும் 19 ஆம் தேதி ரேசன் அட்டை பயனாளிகளுக்கு கைரேகை சரிபார்ப்பு சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் நியாயவிலைக் கடைகளில் குறைந்த விலையில் அத்யாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ரேசன் அட்டையில் இடம் பெற்றிருக்கிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரின் கைரேகையையும் கட்டாயம் பதிவு செய்யவேண்டுமென கடந்த ஜனவரி மாதம் அறிவிப்பு வெளியானது.

இதனைத் தொடர்ந்து, கைரேகை சரிபார்ப்புக்காக தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளிலும் ரேசன் அட்டை பயனாளிகளுக்கு சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

முன்னதாக, ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை அனைத்து ரேசன் கடைகளிலும் சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் மீண்டும் வருகிற 19 ஆம் தேதி சிறப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.

அரசின் அறிக்கை
அரசின் அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திகுறிப்பில், “தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2013-ன் படி முன்னுரிமை மற்றும் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா குடும்ப அட்டைகளின் ஆதார் விவரங்களை சரிபார்ப்பதற்காக மின்னணு குடும்ப அட்டையில் இணைக்கப்பட்ட அனைத்து பயனாளிகளின் விரல் ரேகை அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பினை (eKYC) மேற்கொள்ள வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அதன்படி, குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையூறு ஏதுமின்றி இந்த பணியை செய்திட அறிவுறுத்தப்பட்டு கடந்த அக்டோபர் 2023 முதல் குடும்ப உறுப்பினர்களின் விரல் ரேகை சரிபார்ப்பு (eKYC) பணி நடைபெற்று வருகிறது.

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தற்போதைய நிலவரப்படி, முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகளில் 96.48% eKYC பணியானது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த eKYC பதிவினை 100% நிறைவு செய்யும் பொருட்டு 19.09.2026 அன்று தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளிலும் (இடைதேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் பகுதியில் உள்ள நியாய விலைக்கடைகளை தவிர்த்து) சிறப்பு முகாம் காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.

எனவே, இன்று வரை, நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் கைரேகை பதிவு (eKYC) செய்யப்படாமல் விடுபட்டுள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் 19.09.2026 அன்று மாநிலம் முழுவதுமுள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளிலும் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமினை பயன்படுத்தி தங்களது கைரேகைப் பதிவினை (eKYC பதிவினை) மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

RATION CARD
CAMP IN RATION SHOPS
ரேஷன் கடைகள்
கைரேகை சரிபார்ப்பு
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