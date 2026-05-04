ETV Bharat / state

ராசிபுரம் தொகுதியில் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ராசிபுரம் தொகுதியில் திமுக சார்பாக எம்.மதிவேந்தன், பாஜக சார்பாக எஸ்.டி.பிரேம்குமார், நாதக சார்பில் எஸ்.சசிகலா மற்றும் தவெக சார்பில் டி.லோகேஸ் தமிழ்செல்வன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

ராசிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி
ராசிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி (Indian Railway)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராசிபுரம் (நாமக்கல்): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், ராசிபுரம் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ராசிபுரம், சேந்தமங்கலம், நாமக்கல், பரமத்தி வேலூர், திருச்செங்கோடு, குமாரபாளையம் ஆகிய 6 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் ராசிபுரம் மற்றும் சேந்தமங்கலம் ஆகிய இரண்டும் தனித்தொகுதிகளாகும். குறிப்பாக சேந்தமங்கலம் தொகுதி எஸ்டி பிரிவினருக்கானது.

2011 பின்னர் இத்தொகுதி தனி தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. ராசிப்புரத்தைப் பொறுத்தவரை, 1951-ம் ஆண்டு முதல் 2021 வரை 2 முறை காங்கிரஸ், 6 முறை திமுக மற்றும் 8 முறை அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக 1962 முதல் 2021 தேர்தல் வரை அதிமுக, திமுக என மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இத்தொகுதியில் ஆண்கள் 1,08,587, பெண்கள் - 1,13,652, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 13 என மொத்தம் 2,22,252 பேர் வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2021 கள நிலவரம்

2011 மற்றும் 2016 தொகுதிகளில் திமுகவை வீழ்த்தி அதிமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் சரோஜாவை 1,952 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் எம்.மதிவேந்தன் வெற்றி பெற்றார். அத்தேர்தலில் 1,96,904 (83.23%) வாக்குகள் பதிவாகின. மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். வெற்றி பெற்ற திமுக வேட்பாளர் எம்.மதிவேந்தன் 90,727 (46.08%) வாக்குகள் பெற்றார். அதிமுக வேட்பாளர் மருத்துவர்.வி.சரோஜா 88,775 (45.09%) வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றார். நாம் தமிழர் வேட்பாளர் கே.சிலம்பரசி 11,295 (5.74%) வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடத்தை பிடித்தார்.

ஐஜேகே வேட்பாளர் ராஜ் குமார் 1,133 வாக்குகளும், அமமுக வேட்பாளர் எஸ்.அன்பழகன் 1,051 வாக்குகளும் பெற்ற நிலையில், நோட்டாவில் 2,110 வாக்குகள் பதிவாகின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 18 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். இத்தேர்தலில் 90.58 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. தற்போதைய எம்.எல்.ஏ மற்றும் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சராக உள்ள எம்.மதிவேந்தன் மீண்டும் திமுக சார்பாகப் போட்டியிடுகிறார். இவரை எதிர்த்து அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பாக எஸ்.டி.பிரேம்குமார் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எஸ்.சசிகலா மற்றும் தவெக சார்பில் டி.லோகேஸ் தமிழ்செல்வன் ஆகியவர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

ராசிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021எம்.மதிவேந்தன் திமுக
2016மருத்துவர் வி.சரோஜாஅதிமுக
2011ப.தனபால்அதிமுக

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
ராசிபுரம் தொகுதி முடிவுகள் 2026
தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் 2026
RASIPURAM CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.