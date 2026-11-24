இன்று காதல்வயப்படும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்! - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 24ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 24, 2026 at 6:51 AM IST
மேஷம்: இன்று, நீங்கள் ஒருவரின் உள்ளத்தை புண்படுத்த நேரிடலாம். நீங்கள் வலிமைமிக்க நிலையான உறவை, உங்கள் விருப்பப்படி ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான உறவு வலுவடைய வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: கடின உழைப்பு இருந்தபோதிலும், உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெகுமதி கிடைப்பது கடினம். பிற்பகலில் பயணம் செய்வதை தவிர்க்கவும். மாலை நேரங்களில் நிம்மதியாகவும், அழகாகவும் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
மிதுனம்: உங்கள் குடும்பத்தில் கொண்டாட்டத்துக்கான தருணம். தொழில் ஒப்பந்தங்களில் நீங்கள் பரபரப்பாக இருந்தாலும், உங்கள் குடும்பத்தினரிடையே கொண்டாட்டம் காணப்படும். இந்நாளின் பிற்பகுதியில் தொழில் பயணம் மேற்கொ்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கடகம்: உங்கள் தலைமையில் செய்யப்படும் பணியில் பதட்டங்கள் ஏற்படும். போட்டியாளர்கள் இருப்பினும் வியாபாரத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களின் முயற்சியால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கப் பெறலாம்.
சிம்மம்: உங்கள் மனம் சொல்வதைக் கேட்காமல், சிந்தித்து செயல்படுவதன் மூலம் எல்லா விதமான செயல்களிலும் அபரிவிதமான வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று உங்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் ஏற்ற நாளாக அமையக்கூடும்.
கன்னி: நீங்கள் மற்றவர்களின் மனதை புண்படுத்துபவராக அடையாளம் காட்டப்படுவீர்கள். வரவை விட செலவு அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்டகால திருமணத் தடை நீங்கும். உங்கள் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கப் பெற்று உறவுகள் வலுப்படக் கூடும்.
துலாம்: உங்கள் நடை உடைகள் உங்கள் தோற்றத்தையும் அழகையும் மெருகேற்றுவதாக அமையும். இன்று மாலை நடைபெறும் பொது நிகழ்ச்சிகள், சிலருடன் உங்களை நெருக்கமானதாக்கும். காதல் வயப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
விருச்சிகம்: உங்கள் திட்டங்களை முடிவு செய்வதற்கு முன்பு ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை யோசியுங்கள். இல்லாவிட்டால் திட்டங்கள் பாழாகிவிடும். உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்காமல் போகலாம்.
தனுசு: இன்று அமைதியாக காணப்படுவீர்கள். சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் மன நிலையில் இருப்பீர்கள். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம், உங்கள் மன உணர்வுகளை இன்று வெளிப்படுத்துவீர்கள்.
மகரம்: உங்கள் மேலதிகாரி மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்கள் உங்களை புகழ்ந்து தள்ளுவார்கள். முகஸ்துதிகளை பொருப்படுத்தாதீர்கள். ஏனெனில், அவற்றின் உட்பொருள் உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம். இன்றைய நாள் மாணவர்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும்.
கும்பம்: இன்று நல்ல செய்தி வந்து சேரும். புதிய மக்களை சந்திப்பீர்கள். அவர்களுடன் நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மாலையில் உங்களுக்கு பிரியமானவருடன் நேரத்தை செலவழிப்பதன் மூலம் இன்றைய நாளின் முடிவு மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும்.
மீனம்: நீங்கள் திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால், திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நாள் இன்று. திருமணம் ஆனவராக, அல்லது காதலர்களாக இருந்தால் இன்றைய நாள் காதல் வயப்பட்ட நாளாக இருக்கும்.