3 குட்டிகளை ஈன்ற அரிய வகை முள்ளெலி; அழிந்துவரும் உயிரினத்தின் பாதுகாப்பு ஆய்வில் முக்கிய முன்னேற்றம்
பூச்சிகளின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துவதில் முள்ளெலிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஆகையால், உணவுச் சங்கிலியில் இது அளப்பறியதாக உள்ளது.
Published : October 19, 2026 at 4:01 PM IST
தூத்துக்குடி: பேய்குளத்தில் அரிய பாலூட்டி இனமான முள்ளெலி 3 குட்டிகளை ஈன்றுள்ள நிகழ்வு வனவிலங்கு ஆர்வலர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
தமிழ்நாடு வனத்துறையின் அறிவியல் அடிப்படையிலான வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ஆய்வின்போது, ரேடியோ டிரான்ஸ்மீட்டர் பொருத்தப்பட்ட முள்ளெலி, மூன்று குட்டிகளை ஈன்றிருப்பது ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டம், பேய்குளம் வனப்பகுதியில் இந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளது.
இரவில் நடமாடும் அரிய உயிரினம்
இரவு நேரங்களில் நடமாடும் அரிய உயிரினமே முள்ளெலி. இவை பெரும்பாலும் தனித்து வாழும். பூச்சிகள், வண்டுகள், கரையான்கள், எறும்புகள், மண்புழுக்கள் உள்ளிட்ட சிறிய உயிரினங்களையே இது உணவாக உட்கொள்ளும். ஒரு ஈற்றில் சுமார் 4 முதல் 6 குட்டிகள் வரை பிறக்கலாம் எனக் கூறப்பட்டாலும், இவற்றின் இனப்பெருக்கம் தொடர்பான அறிவியல் தகவல்கள் இன்னும் குறைவாகவே உள்ளன.
முள்ளெலிகள் ஓர் பாலூட்டி இனத்தைச் சார்ந்தவையாகும். ஆகையால் தாய்ப்பாலையும், வளர்ந்த பின்னர் சிறிய உயிரினங்களையும் இவை உணவாக உட்கொள்கின்றன. இரவு நேரங்களிலேயே தன்னுடைய இரையை வேட்டையாடி இவை உண்கின்றன.
உணவு சங்கிலியில் முள்ளெலிகளின் பங்கு
பூச்சிகளின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துவதில் முள்ளெலிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஆகையால், உணவுச் சங்கிலியில் இவற்றின் பங்கு அளப்பறியதாக உள்ளது. தொடர்ந்து, எதிரிகளிடம் இருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள அவை உடலை முள்ளுருண்டையாகச் சுருட்டி பாதுகாத்துக் கொள்ளும்.
ஆய்வில் புதிய வாய்ப்பு
முள்ளெலி தற்போது குட்டிகளை ஈன்றிருப்பது, அவற்றின் இனப்பெருக்கம், நடமாட்டம் மற்றும் வாழிடத் தேவைகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களைச் சேகரிக்க உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் மூலம், இந்த அரிய உயிரினத்தின் வாழ்வியல் முறைகளைப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தவும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
அரிய உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாப்பதும், அவற்றின் சூழலியல் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து செயல்படுவதும் அவசியமாகிறது. முள்ளெலிகளின் பாதுகாப்பு என்பது ஒரு சிறிய உயிரினத்தைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல; இயற்கைச் சூழலின் சமநிலையைப் பேணுவதற்கான முக்கிய முயற்சியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.