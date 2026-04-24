5 சிறுமிகள் பலாத்கார வழக்கு: குற்றவாளிக்கு 5 மரண தண்டனை, 4 ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
Published : April 24, 2026 at 9:29 PM IST
சிவகங்கை: 5 சிறுமிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் குற்றவாளிக்கு 5 மரண தண்டனை, 4 ஆயுள் தண்டனை மற்றும் 22 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து மாவட்ட நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சந்திரன். இவர் வீடியோ கேம் விளையாட செல்ஃபோன் தருவதாக கூறி, சிறுமிகளை அழைத்துச் சென்று பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார். இவ்வாறு, திருப்பத்தூர் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சேர்ந்த 5 சிறுமிகளை அவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இதுகுறித்து பிப்ரவரி 4, 2024 இல் திருப்பத்தூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில், போக்சோ சட்டம் மற்றும் இந்திய தண்டனைச் சட்டப்பிரிவு 506(1) (மிரட்டல்) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் சந்திரன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. அதனடிப்படையில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
தொடர்ந்து, இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் சந்திரன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில், சிவகங்கை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள போக்சோ நீதிமன்றம் இவ்வழக்கில் இன்று (ஏப்ரல் 24) தீர்ப்பு வழங்கியது.
வழக்கில் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, குற்றவாளிக்கு 5 மரண தண்டனை, 4 ஆயுள் தண்டனை மற்றும் கூடுதலாக 22 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை ஆகியவற்றை வழங்கி நீதிமன்றம் தீர்பளித்துள்ளது. மேலும், பாதிக்கப்பட்ட 5 சிறுமிகளின் குடும்பங்களுக்கும் தலா ரூ. 7 லட்சம் வீதம் மொத்தம் ரூ.35 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் நீதிபதி கோகுல் முருகன் உத்தரவிட்டார்.