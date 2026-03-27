தவெக தலைவர் விஜய் மீது புகாரளிக்க வந்த ரஞ்சனா நாச்சியார்; சென்னை காவல் ஆணையரகத்தில் பரபரப்பு
ரஞ்சனா நாச்சியாரின் வீடு ஆவடி காவல் ஆணையகரத்திற்கு உட்பட்டது என்பதால், அங்கு புகாரை வழங்கும்படி அவர் திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
Published : March 27, 2026 at 6:33 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் லிஜய் மீதும், அக்கட்சியின் விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் மீதும் தவெக முன்னாள் நிர்வாகி ரஞ்சனா நாச்சியார் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகாரளிக்க வந்ததால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திலிருந்து சமீபத்தில் வெளியேறி, திமுகவில் இணைந்த ரஞ்சனா நாச்சியார், தவெக விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் மீதும், அவர்களைக் கட்டுப்படுத்த தவறிய அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளிக்க வந்தார். ஆனால், அவரின் வீடு ஆவடி காவல் ஆணையகரத்திற்கு உட்பட்டது என்பதால், அங்கு புகாரை வழங்கும்படி அவர் திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தவெகவில் இருந்து கருத்து வேறுபாடு காரணமாக வெளியே வந்து தற்போது திமுகவில் இணைந்துள்ளேன். நான் தவெகவில் இருந்து வெளியேறிய நாள் முதல் தவெக விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் என்னை பற்றி இணையதளத்தில் அவதூறுகளைப் பரப்பி வருகின்றனர். மேலும், எனக்கு அவர்கள் மிரட்டல் விடுத்தும் வருகின்றனர்.
தவெக குறித்து பேசினாலோ? அல்லது தவெகவில் இருந்துவிட்டு வெளியே வந்தாலோ? அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக மிரட்டல் விடுப்பதை அக்கட்சியினர் வாடிக்கையாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். நான் தவெகவில் இருந்தபோது அவர்களுக்கு அக்காவாக தெரிந்தேன். கட்சியிலிருந்து வெளியே வந்த உடன் வேறுமாதிரி தெரிகிறேனோ" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸின் செயலுக்கு அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். விஜய்க்கு தலைமை பண்பு இல்லை. தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ்களை கண்டிக்க தவறிய விஜய் மீது கண்டிப்பாக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்" என கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: பெரம்பூரில் விஜய் பிரச்சாரத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்படாதது ஏன்? தேர்தல் அலுவலர் விளக்கம்
தொடர்ந்து, எனெர்ஜி லாக்டவுனை விட தவெக அபாயகரமாக உள்ளதாக தற்போதைய வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டுடன் இணைத்து பேசி தவெகவை ரஞ்சனா நாச்சியார் விமர்சித்தார். இத்துடன், "பொன்ராஜ் பெண்கள் குறித்து பேசியதற்கு நான் வக்காலத்து வாங்கவில்லை. தவெகவினர் அவரை ஏன் திமுகவோடு இணைத்து பேச வேண்டும்" என்கிற கேள்வியையும் முன் வைத்தார்.
இத்துடன், "பெண்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அனைவரும் ஆதரவாக நிற்க வேண்டும். அப்படிதான் பெண்களுக்காக நான் போராடி வருகிறேன்" என்றும் அவர் பேசினார்.
ரஞ்சனா நாச்சியாரின் இந்த பேச்சை அடுத்து, "முன்னதாக பெண்கள் குறித்து அவதூறு கருத்துகள் பரப்பிய திமுக அமைச்சர் பொன்முடி குறித்தும், பெண் நெறியாளர் ஒருவரை திமுக இணையதளவாசிகள் கடுமையாக விமர்சித்து அவதூறு செய்த சம்பவம் குறித்தும், தாங்கள் எந்தவொரு கண்டனமும், புகாரும் தெரிவிக்கவில்லையே" என்ற செய்தியாளரின் கேள்விக்கு, "அந்த சம்பவங்களின் சாரம்சம் வேறு, இந்த சம்பவத்தில் உள்ள சாரம்சம் வேறு" என மழுப்பலாக பதில் கூறி அங்கிருந்து அவர் புறப்பட்டார்.