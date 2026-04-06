தலைமை உத்தரவுபடி வேட்பு மனு தாக்கல் - அமைச்சர் ஆர்.காந்தி பேட்டி
ராணிப்பேட்டை திமுகவினரிடையேயான குழப்பத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் அமைச்சர் ஆர்.காந்தி இன்று வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
Published : April 6, 2026 at 5:50 PM IST
ராணிப்பேட்டை: திமுக தலைமையின் உத்தரவுபடி இன்று (ஏப்ரல் 6) வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததாக துணிநூல் மற்றும் கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஆர்.காந்தி தெரிவித்தார்.
ராணிப்பேட்டை தொகுதியின் திமுக சார்பில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட அமைச்சர் ஆர்.காந்தியின் மகன் வினோத் காந்தி இன்று (ஏப்ரல் 06) எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், "2026- ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிடும் அரிய வாய்ப்பை எனக்கு அளித்து, என் மீது நம்பிக்கை வைத்துத் தேர்ந்தெடுத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும், சகோதரர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும், எனது இதயம் கனிந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஆனால், என் தந்தையார் மீண்டும் போட்டியிடும் விருப்பத்தை கருத்தில் கொண்டு, இந்த வாய்ப்பை அவருக்கு மரியாதையுடன் ஒப்படைக்க முடிவு செய்துள்ளேன். என்னை உறுதியாக ஆதரித்து, நம்பிக்கை அளித்த அனைத்து ஆதரவாளர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள். இன்னும் நீண்ட வாழ்க்கை முன் உள்ளது என்பதில் உற்சாகத்துடன், சேவை செய்து சாதிக்க நான் உறுதியுடன் இருக்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இது ராணிப்பேட்டை திமுகவினரிடையே யார் வேட்பாளர்? என்ற குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து, ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக திமுக சார்பில் அமைச்சர் ஆர்.காந்தி, வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் அலுவலர் ராஜியிடம் இன்று (ஏப்ரல் 6) வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். திமுகவினரிடையே ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் அமைச்சர் தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் ஆர். காந்தி, "சமூக வலைத்தளங்களில் தேவையில்லாமல் ஏதாவது ஒரு கருத்தைப் பரப்பிக் கொண்டிருப்பார்கள். தேவையற்ற சர்ச்சைக்கு பதிலளிக்க விரும்பவில்லை, எனது மகன் வினோத் காந்தியும், என்னுடன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்துள்ளார். திமுக தலைமையின் உத்தரவுபடி இன்று (ஏப்ரல் 06) நான் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளேன்.
ராணிப்பேட்டை மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக சார்பில் மகத்தான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த திட்டங்களுக்கு பொதுமக்கள் நல்ல வரவேற்பு அளித்துள்ளனர். எனவே, நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி அதிகப்படியான தொகுதிகளை கைப்பற்றி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும்" எனத் தெரிவித்தார்.