சிங்கப்பூர் துறைமுகத்தில் உயிரிழந்த ராணிப்பேட்டை இளைஞர் உயிரிழப்பு
வினோத்தின் உடல் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வரப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவரது உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
Published : September 25, 2026 at 6:53 PM IST
ராணிப்பேட்டை: சிங்கப்பூர் துறைமுகத்தில் கண்டெய்னருடன் கடலில் விழுந்ததாக கூறப்படும் ராணிப்பேட்டையை சேர்ந்த இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அம்மூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட நரசிங்கபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வினோத் (வயது 35). பட்டப்படிப்பை முடித்த இவர், கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக சிங்கப்பூரில் உள்ள ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவருக்கு மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதியன்று வினோத், சிங்கப்பூரில் உள்ள துவாஸ் துறைமுகத்தில் வழக்கம்போல் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்ததாக தெரிகிறது. அப்போது எதிர்பாராத விதமாக கண்டெய்னருடன் பணியில் இருந்த இரு தொழிலாளர்கள், கடலில் விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த சிங்கப்பூர் அதிகாரிகள் உடனடியாக அவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதில் அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த துரை என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே சடலமாக மீட்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, கடலில் விழுந்த மற்றொரு நபரான ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வினோத், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபப்ட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி அவரும்உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிங்கப்பூர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களையும் பாதுகாப்பாக இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்கும் பணிகளை சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் மேற்கொண்டது. அதன்படி, வினோத்தின் உடல் இன்று (செப்டம்பர் 25) தமிழ்நாடு கொண்டு வரப்பட்டு, பின்னர் அவரது சொந்த ஊரான நரசிங்கபுரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.
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வினோத்தின் உடலை கண்டு அவரது மனைவி, குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுதனர். வினோத்தின் உடல் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வரப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவரது உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
வெளிநாட்டில் பணியாற்றி குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்காக உழைத்து வந்த இளைஞர், எதிர்பாராத விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் நரசிங்கபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.