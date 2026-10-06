வி.சி.க பிரமுகர் கொலை வழக்கு: மகனுக்கு பதில் தந்தையை பலி தீர்த்த கும்பல் - விசாரணையில் அம்பலம்
கொலை வழக்கில் மேலும் தொடர்புடையவர்கள் யார் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 6, 2026 at 10:53 AM IST
ராணிப்பேட்டை: விசிக பிரமுகர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இதுவரை 9 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவை அருகே நாகலேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சிவக்குமார் என்ற சிவா. இவர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் பொறுப்பு வகித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் கடந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி அல்லலச்சேரி அருகே சிவக்குமார் இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தபோது, அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அவரை வழிமறித்து சரமாரியாக வெட்டியதாகவும், இதில் முகம் சிதைந்த நிலையில் அவர் உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவத்தையடுத்து, சிவக்குமாரின் உறவினர்கள் மற்றும் வி.சி.க-வினர் குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதை தொடர்ந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிபின் உத்தரவின்பேரில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
காவல்துறையினரின் விசாரணையில், கஞ்சா விற்பனை உள்ளிட்ட குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் அகரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கவியரசு, கானா மணி, சாரதி மற்றும் குப்பிடிசாத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தினேஷ் ஆகிய 4 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், சுமார் 5 மாதங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட தகராறில் கவியரசுவின் நண்பர் அருண்ராஜ் கொலை செய்யப்பட்டதாகவும், அந்த கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக கூறப்படும் குகன் கைது செய்யப்பட்டு 5 மாதங்கள் சிறையில் இருந்த நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 29ஆம் தேதி குகன் வெளியே வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
குகனுக்கு அவரது தந்தையான சிவக்குமார் ஆதரவாக இருந்து வந்ததால், நண்பரின் கொலைக்கு பழிவாங்கும் நோக்கில் சிவக்குமாரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டதாக கைதானவர்கள் காவல்துறையினரிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், கொலை சம்பவத்திற்கு பிறகு, தாங்கள் எடுத்த புகைப்படங்களுடன் கொலை சம்பவத்தை குறிக்கும் வகையிலான பாடல் வரிகளை கைதானவர்கள் ஸ்டேட்டஸில் பதிவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
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அந்த ஸ்டேட்டஸ்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், சென்னையைச் சேர்ந்த ரவுடி கும்பலின் உதவியுடன் கொலை நடைபெற்றது என்பதை காவல்துறையினர் கண்டறிந்துள்ளனர். இதையடுத்து சென்னை அயனாவரம் பகுதியை சேர்ந்த ஆறுமுகம் (வயது 21), ராஜன் (வயது 22), ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவை அருகே உள்ள ஜெய்கணேஷ் (வயது 22), சுதர்சன் (வயது 23), ராகுல் (வயது 22) ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த கொலை வழக்கில் மேலும் தொடர்புடையவர்கள் யார் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தலைமறைவாக உள்ளதாக கூறப்படும் மற்ற குற்றவாளிகளையும் கைது செய்ய தனிப்படை போலீசார் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.