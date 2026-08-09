ஒடிசாவிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 96 கிலோ கஞ்சா: 17 வயது சிறுவன் உட்பட 4 பேர் கைது
கைது செய்யப்பட்டுள்ள நபர்களிடம் இருந்து 96 கிலோ கஞ்சா, 3 செல்போன்கள் மற்றும் ஒரு இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
Published : August 9, 2026 at 12:52 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ஒடிசா மாநிலத்திலிருந்து ரயில் மூலம் 96 கிலோ கஞ்சா கடத்தி வந்ததாக 17 வயது சிறுவன் உட்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காவல் ஆய்வாளர் ரஜினிகாந்த் தலைமையிலான போலீசார், வாலாஜா அம்மூர் ரயில் நிலையம் அருகே நேற்று முன்தினம் ரோந்து மற்றும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் 4 இளைஞர்கள் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
அவர்களை நிறுத்தி போலீசார் விசாரணை நடத்த முயன்றபோது, நால்வரில் ஒருவர் திடீரென அங்கிருந்து தப்பி ஓட முயன்றுள்ளார். அதனால், சந்தேகம் அடைந்த போலீசார், தப்பி ஓடிய நபரை மடக்கிப் பிடித்தனர். பின்னர், அவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், இரண்டு பைகளில் அதிக அளவு கஞ்சா வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து ரயில் மூலம் கஞ்சாவை கடத்தி வந்து ராணிப்பேட்டை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டிருந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர். அதையடுத்து, ஆற்காடு பகுதியை சேர்ந்த ராஜேஷ், வேலூரை சேர்ந்த காஜா மொய்தீன், நவீன்குமார் மற்றும் 17 வயது சிறுவன் என நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
மேலும், அவர்களிடமிருந்து மொத்தம் 96 கிலோ கஞ்சா, 3 செல்போன்கள் மற்றும் ஒரு இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், கஞ்சாவின் மதிப்பு குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து, ராஜேஷ், காஜா மொய்தீன், நவீன்குமார் ஆகிய 3 பேருக்கும் எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், ஒருவர் 17 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவன் என்பதால், அவரை சிறார் நீதிமன்ற நடைமுறைகளின்படி சிறுவர் சீர்திருத்தப் பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
மேலும், இந்த கஞ்சா கடத்தல் சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து கஞ்சாவை அனுப்பியவர்கள் யார்? ராணிப்பேட்டை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் யாரிடம் விற்பனை செய்யத் திட்டமிடப்பட்டது? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ரயில் மூலம் ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து பெருமளவு கஞ்சா கடத்தி வரப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் போலீசார் மேற்கொண்ட இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில் 96 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 17 வயது சிறுவன் உட்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.