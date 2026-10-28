ராணிப்பேட்டையில் காணாமல் போன ஒரு வயது குழந்தை ஆந்திராவில் மீட்பு! 5 பேர் கைது
ராணிப்பேட்டை காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின்பேரில், 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
Published : October 28, 2026 at 3:15 PM IST
ராணிப்பேட்டை: சாலை ஓரத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தை மாயமான விவகாரத்தில், ஒரு மாத கால தீவிர விசாரணைக்கு பின் ஆந்திராவில் அந்த குழந்தை மீட்கப்பட்டுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சிப்காட் அடுத்த லாலாபேட்டை பகுதி சேர்ந்த நாடோடி தம்பதியினர் சேகர் (வயது 46) - பிரேமா (வயது 23). இவர்கள் சாலை ஓரம் பாட்டில்களை சேகரித்தும், யாசகம் பெற்றும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு ஒரு வயதில் மகேஸ்வரி என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது.
இந்த நிலையில், இவர்கள் கடந்த செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி சிப்காட் அருகே சாலையோரம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போது, திடீரென அவர்களது ஒரு வயது பெண் குழந்தையான மகேஸ்வரி மாயமானார். இது குறித்து குழந்தையின் பெற்றோர், சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில், வழக்கு பதிவு செய்த சிப்காட் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
காவல் துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், போதிய துப்பு கிடைக்காத காரணத்தினால், ராணிப்பேட்டை காவல் கண்காணிப்பாளர் சிபின் உத்தரவின் பேரில், 6 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதையடுத்து, தனிப்படை காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், லாலாப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் பூபதி - கௌசல்யா தம்பதியினர். இவர்களின் தோழியான ஆந்திரா பகுதியைச் சேர்ந்த மல்லேஸ்வரி என்பவர் திருமணமாகி 24 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், குழந்தை இல்லாத காரணத்தினால், அவரது கணவர் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விட்டுச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இதை அறிந்த பூபாலன் - கௌசல்யா தம்பதியினர், தனிமையில் வசிக்கும் மல்லேஸ்வரிக்கு உதவும் நோக்கத்தில் இந்த குழந்தையை யாருக்கும் தெரியாமல் எடுத்துச் சென்று கொடுத்ததாக தெரியவந்தது.
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இதனை அடுத்து, தனிப்படை காவல் துறையினர், ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சென்று, அங்குள்ள தனியார் விடுதியில் ஒரு அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த குழந்தை மகேஸ்வரியை மீட்டனர். இதனை அடுத்து இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய சந்தோஷ் (வயது 32), குமார் (வயது 30), பூபதி (வயது 42), கௌசல்யா (வயது 40), மல்லேஸ்வரி (வயது 44) ஆகிய ஐந்து பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.