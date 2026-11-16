ராணிப்பேட்டையில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி - அமைச்சர் அருண்ராஜ் கொடுத்த அப்டேட்
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
Published : November 16, 2026 at 10:11 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திற்கான அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைக்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், கன்னிகாபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை (CMC) வளாகத்தில் நவீன மரபணு ஆராய்ச்சி மையத்தின் (Center for Advanced Genomics) திறப்பு விழா இன்று (நவ.16) நடைபெற்றது.
சிஎம்சி மருத்துவமனை இயக்குநர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, நவீன மரபணு ஆராய்ச்சி மையத்தைத் திறந்து வைத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், "கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிக்காக மொத்தம் 52 அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன; ரூ.9.2 கோடி மதிப்பில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை அமைக்க வேண்டும் எனத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது; ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை அமைப்பது குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும். மாவட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு அவசரகால மருத்துவ உதவிகளை வழங்கி வரும் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கான தற்போதைய ஒப்பந்தம் விரைவில் நிறைவடைய உள்ளது. இதையடுத்து, புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான டெண்டர் நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அதன் மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும்.
புதிய ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் ஆம்புலன்ஸ் சேவையின் தரம் மற்றும் செயல்பாடுகள் மேம்படுத்தப்பட்டு, அவசர காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு விரைவான மருத்துவ உதவி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் மீது குற்றச்சாட்டு
வேலூர் மாவட்டம், வள்ளிமலை அருகே உள்ள சேர்க்காடு அரசு மருத்துவமனையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று (நவ.16) நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது மருத்துவமனையின் கட்டமைப்பு வசதிகள், நோயாளிகளுக்கான படுக்கை வசதிகள், மருத்துவச் சேவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், "முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகனின் குடும்பத்தினர் மற்றும் அவர்களது சொந்த நலனுக்காகவே சேர்க்காடு பகுதியில் அரசு மருத்துவமனை கட்டப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்த முடியாத வகையில் நெடுஞ்சாலைப் பகுதியில் இந்த மருத்துவமனை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 100 படுக்கைகள் கொண்ட மருத்துவமனையாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், தற்போது இங்கு போதிய படுக்கை வசதிகளும், மருத்துவச் சேவைகளும் முழுமையாக இல்லை. பொதுமக்களுக்கு உரிய மருத்துவச் சேவை கிடைக்கும் வகையில் இந்தக் குறைபாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்து தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் ஆட்சியில் இருந்தபோதும் சரி, தற்போது பேசும்போதும் சரி, எங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதே தெரியாமல் ஒரு கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் தற்போது வெளிப்படையான நல்லாட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தவெகவுக்கு பின்னடைவு இல்லை!
"கள்ளக்குறிச்சி அரசு பெண் அதிகாரி விவகாரத்தில் தேசிய மகளிர் ஆணையம் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அரசியல் ரீதியாக பின்னடைவை ஏற்படுத்துமா?" என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், "இந்த விவகாரத்தால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு எந்தவிதமான பின்னடைவும் ஏற்படாது. இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தட்டும். அதில் எங்களுக்கு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை" என்றார்.
வேலூர் அருகே உள்ள அடுக்கம்பாறை அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். மேலும், மருத்துவமனையின் செயல்பாடுகளையும் ஆய்வு செய்தார்.
தாய்லாந்தைப் போன்று தமிழ்நாட்டிலும்
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், "தாய்லாந்து நாட்டில் அனைவருக்கும் மருத்துவச் சேவை கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் 'யுனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ்' திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அங்கு கிராமங்கள்தோறும் சுகாதாரத் தன்னார்வலர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, வீடு வீடாகச் சென்று மக்களின் உடல்நலத்தைக் கண்காணிப்பதுடன், தொற்றுநோய் பரவலையும் சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நடைமுறைகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்துள்ளோம். இதேபோன்ற திட்டங்களைத் தமிழ்நாட்டிலும் செயல்படுத்துவது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம். தாய்லாந்தில் சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நேர்மறையான சுகாதாரக் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நோய் ஏற்பட்ட பிறகு சிகிச்சை அளிப்பதைவிட, நோய் வராமல் தடுப்பதற்கான விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்துவதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
புற்றுநோய் பாதிப்பு ஒரு குடும்பத்திற்கு மருத்துவ ரீதியாக மட்டுமின்றி, பொருளாதார மற்றும் மனரீதியாகவும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த ஆண்டு பட்ஜெட் அறிவிப்பில் 'முதலமைச்சரின் கேன்சர் கேர் மிஷன்' (Chief Minister's Cancer Care Mission) திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.