ராணிப்பேட்டையில் ரூபாய் 1.57 லட்சம் பறிமுதல்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் உடனடியாக ஆற்காடு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் வட்டாட்சியரிடம் அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர்.

பணத்தைப் பறிமுதல் செய்த தேர்தல் அதிகாரிகள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 29, 2026 at 4:41 PM IST

ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டையில் ரூபாய் 1.57 லட்சத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் அதிரடியாகப் பறிமுதல் செய்தனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் நாளை (மார்ச் 30) தொடங்குகிறது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உள்பட ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் மே 04- ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

இதையடுத்து, அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது. மற்றொருபுறம், அரசியல் கட்சியினர், வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் மற்றும் நிலையானக் கண்காணிப்புக் குழுவினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றிக் கொண்டு வரப்படும் பணம் மற்றும் பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர். ரூபாய் 50,000- க்கு மேல் பணம் எடுத்துச் சென்றால் உரிய ஆவணங்களை அதிகாரிகளிடம் காண்பிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களுக்கு தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட தாக்காங்குளம் கிராமத்தில் பறக்கும் படை (FST-C) அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்த சோதனையின் போது ரூபாய் 1,57,500 மதிப்பிலான ரொக்கப் பணம் அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் உடனடியாக ஆற்காடு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் வட்டாட்சியரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக கீர்த்தி என்ற நபர் எசையனூர் பகுதி வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கியதாக தகவல்கள் கசிந்தன. தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வருவதையறிந்த அவர், எசையனூர் பகுதியில் வைத்திருந்தப் பணத்தை கீழே போட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ராணிப்பேட்டை முழுவதும் தேர்தல் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

