ரமலான் கொண்டாடிய ஜாக் பிரிவினர் - கோவை சிறப்பு தொழுகையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு

தமிழ்நாட்டில் மார்ச் 21-ம் தேதி ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தலைமை காஜி முஃப்தி உஸ்மான் முஹ்யித்தீன் பாகவி அறிவித்துள்ளார்.

ரமலான் சிறப்பு தொழுகை
ரமலான் சிறப்பு தொழுகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 20, 2026 at 6:14 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கோவையில் இன்று நடைபெற்ற ஜாக் அமைப்பினரின் ரமலான் பண்டிகை சிறப்பு தொழுகையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.

இஸ்லாமிய மக்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றாக ரமலான் பண்டிகை உள்ளது. ஒவ்வொரு வருடமும் இப்பண்டிகை சிறப்பான கொண்டாடப்படுகிறது. இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் 9வது மாதத்தில் உலகம் முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமியர்களால் ரமலான் நோன்பு கடைப்பிடிப்படுவது வழக்கமாகும். இறைத்தூதர் முகமது நபிக்கு, இஸ்லாமியர்களின் புனித நூலான குர்ஆன் முதன்முதலில் ரமலான் மாதத்தில் தான் அருளப்பட்டதால், இந்த மாதம் முக்கியமானதாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, 30 நாட்கள் நோன்பு இருந்து சிறப்பு தொழுகையில் ஈடுபடுவார்கள். இந்த நோன்பு முடிவில் ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல் பிறை நேற்று (மார்ச் 19) தோன்றாத நிலையில், மார்ச் 21-ம் தேதி ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தலைமை காஜி முஃப்தி உஸ்மான் முஹ்யித்தீன் பாகவி அறிவித்துள்ளார்.

ரமலான் சிறப்பு தொழுகை
ரமலான் சிறப்பு தொழுகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று ரமலான் கொண்டாடிய ஜாக் அமைப்பினர்

சவுதி அரேபியாவில் பிறை தெரிந்த பிறகு ஜாக் பிரிவினர் ரமலான் பண்டிகையை கொண்டாடுகிறார்கள். அதன்படி, இந்த வருடத்திற்கான பிறை சவுதி அரேபியாவில் தெரிந்ததையடுத்து, உலகம் முழுவதும் உள்ள ஜாக் பிரிவினர் இன்று ரமலான் பண்டிகையை கொண்டாடுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள இப்பிரிவினர் புத்தாடைகள் அணிந்து ரமலான் சிறப்பு தொழுகையை மேற்கொண்டனர்.

கோவையில் ரமலான் சிறப்பு தொழுகை

அதன்படி, கோவை குனியமுத்தூர் பகுதியில் உள்ள ஆயிஷா மஹாலில் ஜாக் அமைப்பினர் ரமலான் சிறப்பு தொழுகை நடத்தினர். இதில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆயிரக்கணக்கானோர் ஈடுபட்டனர். இங்கு ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் தனித்தனியாக இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு தொழுகை நடைபெற்றது.

சரியாக காலை ஏழு மணிக்கு தொழுகை துவங்கியது. தொழுகை முடிந்தவுடன் ஒருவருக்கொருவர் ஆரத்தழுவி ரமலான் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொண்டனர். அதனைத்தொடர்ந்து இல்லங்களுக்கு சென்ற அவர்கள் உற்றார் உறவினர்களுடன் உணவுகளை பரிமாறி ரமலான் பண்டிகையை கொண்டாடினர்.

தமிழ்நாட்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக நாளையே ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜாக் என்பது தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஓர் இஸ்லாமிய தவ்ஹீத் அமைப்பாகும். இஸ்லாத்தை (தவ்ஹீத் கொள்கையை) பரப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ள இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள், ரம்ஜான் மாதத்தில் அமாவாசை முடிந்த இரண்டாவது நாளில் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

