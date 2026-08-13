நள்ளிரவில் அட்டகாசம் செய்த ரவுடி கும்பல்; 3 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு - காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை
சி.சி.டி.வி கேமராக்களை உடைத்ததுடன், கார்களையும் சேதப்படுத்தியதால் தெ.புதுக்கோட்டை கிராம மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 11:07 AM IST
சிவகங்கை: அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் இரவு நேரத்தில் அரிவாளால் வெட்டியதில் மூன்று பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை தாலுகாவிற்குட்பட்ட தெ.புதுக்கோட்டை கிராமத்தில் உள்ள நாடக மேடையில் வண்ணத்தான் தெருவைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் (வயது 36) என்பவர் நள்ளிரவில் உறங்கிக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், அவரை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டி உள்ளனர்.
அடையாளம் தெரியாத ரவுடி கும்பல்
இதைத் தொடர்ந்து, அப்பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த சில கார்களின் கண்ணாடிகளையும் உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளனர். அந்த சமயம், அங்கிருந்த சின்னசாமி (வயது 65), அவர்களிடம் ‘யார் நீங்கள்?’ என்று கேட்டுள்ளார். அதையடுத்து, அவரையும் அரிவாளால் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
பின்னர் அங்கிருந்து சென்ற ஆசாமிகள், குறிச்சி அருகே வீட்டின் அருகே தூங்கிக் கொண்டிருந்த பூமி (வயது 55) என்பவரையும் தலையில் அரிவாளால் தாக்கியுள்ளனர். தொடர்ந்து அவர்களிடம் இருந்து தப்பிக்க பூமி வீட்டிற்குள் சென்ற நிலையில், அவரை பின்தொடர்ந்து சென்று பெண்களை மிரட்டி விளக்கை எரியச் சொல்லியதுடன், பீரோ உள்ளிட்ட பொருட்களையும் அரிவாளால் தாக்கி சேதப்படுத்தியதாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
அடையாளம் தெரியாத ரவுடி கும்பலின் தாக்குதலில் காயமடைந்த ராஜேந்திரனுக்கு முதலில் மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
செயலற்ற சி.சி.டி.வி கேமராக்கள்
சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற செய்தியாளர்களிடம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், கண்ணீர் மல்க நடந்த சம்பவத்தை விவரித்ததுடன், தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்கும் வகையில் முன்னாள் மானாமதுரை டிஎஸ்பி மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் கிராமப் பகுதிகளில் சி.சி.டி.வி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவை முறையாகப் பராமரிக்கப்படாத நிலையில் இருப்பதாகவும், தெ.புதுக்கோட்டையில் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட ரவுடிகள், அங்கிருந்த சில சி.சி.டி.வி கேமராக்களையும், உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், மானாமதுரை டி.எஸ்.பி, சிவகங்கை டி.எஸ்.பி உள்ளிட்ட காவல் அதிகாரிகள் சம்பவ நடந்த இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் சி.சி.டி.வி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் முறையாக செயல்படாமல் இருப்பதாகக் குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கும் சமூக ஆர்வலர்கள், குற்றவாளிகளை அடையாளம் காணவும், குற்றங்களைத் தடுக்கவும், அவை முக்கிய பங்கு வகிக்கும் நிலையில், அவற்றை முறையாகப் பராமரித்து தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
அத்துடன், தெ.புதுக்கோட்டை மற்றும் சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களில் இரவு நேர காவல் ரோந்துப் பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனிடையே, இளையான்குடி காவல் ஆய்வாளர் துரைராஜ், செய்தியாளர்கள் வீடியோ பதிவுச் செய்வதை தடுக்க முயன்றதாக குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது.