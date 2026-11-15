ராமோஜி ராவ் பிறந்த நாள்: சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பைக் பேரணி
தமிழ்நாட்டில் மார்கதர்சி சிட்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பாக சென்னையில் நடைபெற்ற பைக் பேரணியில் 250 ஊழியர்கள் பங்கேற்று, சாலை பாதுகாப்பு, தலைக்கவசம் அணிவது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
Published : November 15, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 12:13 PM IST
சென்னை: ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவன தலைவர் மறைந்த ராமோஜி ராவ் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மார்கதர்சி சிட் பண்ட் நிறுவனத்தின் சார்பில் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் தலைக்கவசம் அணிவது குறித்த விழிப்புணர்வு இருசக்கர வாகன பேரணி நடைபெற்றது.
மறைந்த ராமோஜி குழும தலைவர் ராமோஜி ராவ் அவர்களின் பிறந்தநாள் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு, ராமோஜி ராவ் அவர்களின் நினைவாகவும், அவருக்குப் புகழாரம் சூட்டும் வகையிலும் பல்வேறு மாநிலங்களில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பைக் பேரணி நடத்தப்படுகிறது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் மார்கதர்சி சிட்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பாக சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று (நவ.15) காலை பைக் பேரணி நடைபெற்றது.
சென்னை பைக் பேரணியில் 250 பேர் பங்கேற்பு
தலைநகர் சென்னையில் அண்ணாநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள மார்கதர்சி நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் 250 பேர் இரு சக்கர வாகனங்களில் தலைக்கவசம் அணிவது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், பைக் பேரணியில் ஈடுபட்டனர்.
அண்ணா நகர் ரவுண்டானாவில் தொடங்கி, நியூ ஆவடி சாலை வழியாக 6 கிலோ மீட்டர் தூரம் பைக்கில் பேரணியாக சென்றனர். இந்தப் பேரணியை மார்க்கதர்சி தமிழ்நாடு இயக்குனர் ஸ்ரீதர் துவக்கி வைத்தார். முன்னதாக மார்கதர்சி அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு இயக்குனர் ஸ்ரீதர், ராமோஜி ராவ் திருவுருப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
இது குறித்து மார்கதர்சி தமிழ்நாடு இயக்குனர் ஸ்ரீதர் கூறும்போது, ”ராமோஜி நிறுவனங்களின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் ராமோஜி ராவ் பிறந்தநாள் நவம்பர் 16ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. அதனை ஒட்டி பொதுமக்களுக்கு சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் வாகனம் ஒட்டும்போது தலைக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மார்கதர்சி நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் 250 பேர் இன்று பைக்கில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினோம். தமிழ்நாட்டில் 18 அலுவலகங்களின் ஊழியர்களும் இதில் கலந்துக் கொண்டனர்.
நிறுவனர் தினத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நலத்திட்டங்கள் வழங்கப்படுகிறது. கடந்தாண்டு ரத்ததானம் வழங்கினோம். அதற்கு முந்தைய ஆண்டு முதியோர் இல்லத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கினோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
கோவையில் 8 கிலோ மீட்டருக்கு பைக் பேரணி
கோவையில் ஆர்.எஸ் புரம் மார்கதர்சி சிட் பண்ட் அலுவலம் முன்பு துவங்கிய பேரணியை கோவை கிளை மேலாளர் சரவணன் துவக்கி வைத்தார். இந்த பைக் பேரணியானது காந்திபார்க், தடாகம் சாலை, கவுலிபிரவுன் சாலை வழியாக 8 கி.மீ தூரம் நடைபெற்றது. பேரணியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட மார்க்கதரசி ஊழியர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இது குறித்து மார்க்கதரசி கோவை கிளை மேலாளர் சரவணன் கூறுகையில், ”இந்த பேரணியின்போது தலைக்கவசம் அணிவது குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் ராமோஜி ராவ் அவர்களின் போற்றுதலுக்குரிய பணிகள் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தும் வகையில், அனைவரும் ஒரே சீருடை அணிந்து சுமார் 8 கிலோமீட்டர் தூரம் பேரணியாக சென்றனர். தொடர்ந்து ராமோஜி ராவ் அவர்களின் உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர்” எனத் தெரிவித்தார்.
மதுரையில் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு
மதுரையில் நடைபெற்ற இருசக்கர வாகனப் பேரணியில் 20-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பங்கேற்று, தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். மதுரை ஆரப்பாளையம் ஞானஒளிபுரத்தில் அமைந்துள்ள மார்கதர்சி கிளை அலுவலகத்தில் இருந்து, மேலாளர் எல். கிருஷ்ணகுமார் தலைமையில் 20-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் இந்தப் பேரணியில் பங்கேற்றனர்.
அனைவரும் தலைக்கவசம் அணிந்து இருசக்கர வாகனங்களில் பேரணியாகப் புறப்பட்டு, மதுரை பரவை காய்கறி மார்க்கெட் வரை சென்றடைந்து, பின்னர் மீண்டும் கிளை அலுவலகத்திற்கு வந்தடைந்தனர்.
இதுகுறித்து மார்கதர்சி நிறுவனத்தின் சட்ட மேலாளர் என். கார்த்திக் குமார் தெரிவிக்கையில், “தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்றைய தினம் சாலைப் பாதுகாப்பு மற்றும் தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக மதுரையில் இந்த இருசக்கர வாகனப் பேரணி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு அவசியமான சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுகளை எடுத்துரைப்பதுடன், இருசக்கர வாகனங்களில் பயணிக்கும்போது கட்டாயம் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும். பாதுகாப்பான பயண முறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட விழிப்புணர்வுகளை மக்களிடம் ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இந்தப் பேரணி நடைபெற்றது” என அவர் தெரிவித்தார்.
திருப்பூரில் பைக் பேரணி
இதே போன்று, திருப்பூரில் மார்கதர்சி சிட்ஸ் கிளை மேலாளர் ஆனந்தராமன் தலைமையில் நடைபெற்ற பைக் பேரணியில் அலுவலர்கள் கார்த்தி, ராஜேஸ், தனுஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இப்பேரணி திருப்பூர் குமரன் சாலையில் ஆரம்பித்து பழைய பேருந்து நிலையம், காமராஜர் சாலை, தாராபுரம் சாலை, கரட்டாங்காடு, செட்டிபாளையம் வழியாக கோவில்வழி வரை சென்றது. பின்னர் அதே வழியில் தெற்கு காவல் நிலையம் வரை சென்று நிறைவுற்றது.
இது குறித்து மேலாளர் ஆனந்தராமன் கூறுகையில், ”ராமோஜி ராவ் அவர்களின் வழிகாட்டுதல்களை தொடர்ந்து பின்பற்றி, சமூக நலப்பணிகளில் நாங்கள் தொடர்ந்து ஈடுபடுவோம் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பேரணிக்கு பொதுமக்களும் ஆதரவு தெரிவித்தனர்” என்று கூறினார்.
ராமோஜி ராவ் (1936 - 2024)
ஊடகத் துறை மற்றும் திரையுலகில் தனித்துவமான முத்திரை பதித்தவரும், உலகப் புகழ்பெற்ற ரமோஜி பிலிம் சிட்டியின் நிறுவனருமான ரமோஜி ராவ் அவர்கள் இதழியல் மற்றும் பொழுதுபோக்குத் துறையில் மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர்.
1936-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 16-ஆம் தேதி ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் உள்ள பெத்தபருப்புடி என்ற கிராமத்தில் விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்த ரமோஜி ராவ், எளிய பின்னணியில் இருந்து வந்தவர். தனது கடின உழைப்பாலும் தொலைநோக்குப் பார்வையாலும் பல துறைகளில் வெற்றிக்கொடி நாட்டினார்.
1974-ஆம் ஆண்டு விசாகப்பட்டினத்தில் ‘ஈநாடு’ எனும் தெலுங்கு நாளிதழை தொடங்கியதன் மூலம் தெலுங்கு இதழியலில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கினார். எளிய மக்களும் புரிந்துகொள்ளும் நடையில் செய்திகளை வழங்கியதோடு, உள்ளூர் செய்திகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து ஈநாடு நாளிதழை தெலுங்கு மாநிலங்களின் முதன்மைப் பத்திரிகையாக மாற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து ‘ஈடிவி’ தொலைக்காட்சியை தொடங்கி, பிராந்திய மொழித் தொலைக்காட்சித் துறையிலும் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தார்.
‘உஷா கிரண் மூவிஸ்’ என்ற திரைப்படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் பல வெற்றிப் படங்களையும், சமூகக் கருத்துள்ள திரைப்படங்களையும் தயாரித்தார். 1996-ஆம் ஆண்டு ஹைதராபாத்தில் சுமார் 2,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் இவர் உருவாக்கிய ‘ரமோஜி பிலிம் சிட்டி’, உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்பட நகரமாக கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்தது. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளின் பிரம்மாண்டத் திரைப்படங்கள் இங்கு படமாக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊடகம் மற்றும் சினிமா மட்டுமின்றி, மார்கதர்சி சிட் பண்ட்ஸ், பிரியா புட்ஸ், டால்பின் ஹோட்டல் குழுமம், கலாஞ்சலி ஆகிய நிறுவனங்களையும் வெற்றிகரமாக நடத்தி பன்முகத் தொழில்முனைவோராக விளங்கினார்.
இதழியல், இலக்கியம் மற்றும் கல்வி துறைகளில் இவர் ஆற்றிய அளப்பரிய சேவையைப் பாராட்டி, இந்திய அரசு 2016-ஆம் ஆண்டு நாட்டின் இரண்டாவது உயரிய விருதான ‘பத்ம விபூஷண்’ விருதை வழங்கி கௌரவித்தது.
வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 8-ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் ராமோஜி ராவ் காலமானார்.