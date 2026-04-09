சங்ககால துறைமுகப்பட்டினமே 'தொண்டி' தான் - ஆய்வாளர் ராஜகுரு விளக்கம்

சிலப்பதிகாரம், பாண்டிக்கோவை, நந்திக்கலம்பகம், யாப்பருங்கலக்காரிகை உரை ஆகியவற்றிலும் தொண்டி பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர் வே.ராஜகுரு தெரிவித்தார்.

தொல்லியல் மரபு மன்ற மாணவர்களுக்கு கல்வெட்டு தொடர்பாக ஆய்வாளர் ராஜகுரு விளக்கமளித்த காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 9, 2026 at 7:46 PM IST

ராமநாதபுரம்: சங்ககாலம் முதல் துறைமுகப்பட்டினமாக இருந்த தொண்டியில் அகில், துகில், ஆரம், வாசம், கருப்பூரம் என இந்தோனேசியா நாடுகளில் விளைந்த பொருள்கள் இறக்குமதியானதாக சிலப்பதிகாரம் தெரிவிக்கிறது என்று ஆய்வாளர் ராஜகுரு தெரிவித்தார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்புல்லாணியில் உள்ள சுரேஷ் சுதா அழகன் நினைவு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தொல்லியல் மரபு மன்ற மாணவர்கள், தொல்லியல் அகழாய்வு மற்றும் கல்வெட்டுக்களை அறிந்து கொள்வதற்காக, அப்பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் செல்வராஜ் வழிகாட்டலின் பேரில் தொண்டிக்கு களப்பயணமாக வருகை தந்தனர்.

அப்போது, இங்குள்ள சிவன், திருமால் மற்றும் தொண்டியம்மன் ஆகிய கோயில்கள், பழமையான பள்ளிவாசல், அகழாய்வு நடந்த இடம் ஆகியவற்றை அவர்கள் பார்வையிட்டனர். தொடர்ந்து, கோயில் கல்வெட்டுகளை மன்ற செயலரும், தொல்லியல் ஆய்வாளருமான வே.ராஜகுரு மாணவர்களுக்கு படித்துக்காட்டி, அவற்றை டியெடுக்கும் முறைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தார்.

மேலும், சங்ககாலத்திலிருந்து தற்போது வரை செயல்பாட்டில் இருந்து வரும் தொண்டி துறைமுக நகர் குறித்துப் பேசிய அவர், “ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இலக்கிய சான்றுகள் அதிகம் உள்ள ஊராக 'தொண்டி' விளங்குகிறது. சுமார் 2,200 ஆண்டு பழமையான கீழவளவு தமிழிக் கல்வெட்டு, தொண்டியைச் சேர்ந்த 'இலவோன்' என்பவரை குறிப்பிடுகிறது.

தொல்லியல் மரபு மன்ற மாணவர்களுக்கு கல்வெட்டு தொடர்பாக ஆய்வாளர் ராஜகுரு விளக்கமளித்த காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அகநானூறு, குறுந்தொகை, நற்றிணை ஆகிய சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படும் தொண்டி, கொண்டல் காற்று, கானல், தில்லைச்செடி, நெய்தல் மலர், நெல்வயல், வெண்ணெல் ஆகிய சூழலைக் கொண்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள தொண்டி தான் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சிலப்பதிகாரம், பாண்டிக்கோவை, நந்திக்கலம்பகம், யாப்பருங்கலக்காரிகை உரை ஆகியவற்றிலும் தொண்டி பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: நவாஸ் கனிக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு: சிபிஐ தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல்

அதேபோல, சங்க காலம் முதல் துறைமுகப்பட்டினமாக இருந்த தொண்டியில் அகில், துகில், ஆரம், வாசம், கற்பூரம் போன்ற இந்தோனேசியாவின் ஜாவாவில் விளைந்த பொருள்கள் இறக்குமதியானதைச் சிலப்பதிகாரம் தெரிவிக்கிறது. அவை இங்கிருந்து மதுரைக்கு சென்றுள்ளன. மேலும், சிதம்பரேஸ்வரர், உந்திபூத்த பெருமாள், நம்புதாழை நம்பு ஈஸ்வரர் ஆகிய கோயில்களிலும்; கைக்களான்குளத்தின் நடுவிலும் பழமையான பாண்டியர் கல்வெட்டுகள் இங்கே உள்ளன.

தூய்மையான மாணிக்கக் கற்களுக்கு பெயர் பெற்ற இலங்கையில் இருந்து வாங்கப்பட்டு, அவை விற்கப்பட்ட பேட்டைகளாக தொண்டி, பெரியபட்டினம், காயல்பட்டினம் விளங்கியுள்ளன. இதனால் இவ்வூர்கள் பவித்திரமாணிக்கப்பட்டினம் என்றும் அழைக்கப்பட்டன” என ஆய்வாளர் ராஜகுரு விளக்கினார்.

இந்த தொல்லியல் மரபு நடை சுற்றுலாவின்போது ஆசிரியர்கள் கலையரசி, தனலட்சுமி, ரவி, தனகுருபாலன் ஆகியோருடன் மாணவர்கள் 25 பேர் களப்பயணமாக வந்திருந்தனர்.

