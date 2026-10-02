பல கோடி மதிப்புடைய 7.50 லட்சம் மாத்திரைகள் - ராமேஸ்வரத்திலிருந்து இலங்கைக்கு கடத்திசெல்ல வகுக்கப்பட்ட திட்டம் தகர்ப்பு
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மாத்திரைகள் மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட நபரை மேல் நடவடிக்கைக்காக மண்டபம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்க போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 2, 2026 at 1:32 PM IST
ராமேஸ்வரம்: இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட பல கோடி மதிப்புள்ள 7 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மாத்திரைகளை மண்டபம் கடலோர போலீசார் பறிமுதல் செய்ததோடு, ஒரு நபரை கைது செய்துள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் கடலோர காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது சாத்தக்கோன்வலசை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட தெற்கு கடற்கரை பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் கடற்கரை நோக்கி ஒரு சரக்கு வாகனம் வந்துகொண்டிருந்தது. அந்த வாகனத்தை போலீசார் சோதனை செய்ய நிறுத்திய நிலையில், போலீசாரை பார்த்ததும் சரக்கு வாகனத்தை ஓட்டி வந்த நபர் அங்கிருந்து தப்பி ஓட முயன்றுள்ளார்.
உடனே அவரை போலீசார் துரத்திச் சென்று பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் அவர் பனைக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த தவ நாகேஸ்வரன் என்பது தெரியவந்தது. அவரிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், இலங்கைக்கு படகு மூலம் கடத்திச் செல்வதற்காக சரக்கு வாகனத்தில் மாத்திரைகள் அடங்கிய பெட்டிகள் கொண்டு செல்ல திட்டமிட்டிருப்பதாகவும், அவற்றை சோகையன்தோப்பு கடற்கரை பகுதிக்கு கொண்டு செல்வதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனையடுத்து சரக்கு வாகனத்தில் இருந்த பொட்டலங்களை போலீசார் சோதனை செய்தனர். அப்போது 10 அட்டைப் பெட்டிகளில் லட்சக்கணக்கான மாத்திரைகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு அட்டைப்பெட்டியிலும் 75 ஆயிரம் மாத்திரைகள் வீதம் மொத்தம் 7 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மாத்திரைகள் இருந்தது போலீசாரின் சோதனையில் தெரியவந்தது.
சரக்கு வாகனத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட மொத்த மாத்திரைகளையும் பறிமுதல் செய்த போலீசார், அந்த வாகனத்தையும் பிடித்து வைத்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அந்த மாத்திரைகள் உயிர்காக்கும் மாத்திரைகள் என்றும், அவற்றின் மதிப்பு பல கோடி ரூபாய் இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. இலங்கைக்கு படகு மூலம் கடத்துவதற்காக இந்த மாத்திரைகள் கொண்டு வரப்பட்டது போலீசாரின் விசாரணையில் உறுதியாகி உள்ளது.
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பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மாத்திரைகள் மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட நபரை மேல் நடவடிக்கைக்காக மண்டபம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்க மண்டபம் கடலோர காவல் நிலைய போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இலங்கைக்கு கடத்திச் செல்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட 7 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் ராமநாதபுரம் மாவட்ட கடலோர பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.