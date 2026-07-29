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பலத்த காற்று எச்சரிக்கை - ராமேஸ்வரத்தில் மீன் பிடிக்க தடை

மீன்பிடித் தடையால் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும், 20 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பை இழந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க தடை
ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க தடை (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 2:43 PM IST

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ராமநாதபுரம்: பலத்த காற்று எச்சரிக்கை காரணமாக மீன் பிடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் 1500-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் கரையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

ராமநாதபுரம் மாவட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதை தொடர்ந்து, மறு அறிவிப்பு வரும் வரை ராமேஸ்வரம், மண்டபம், பாம்பன், தொண்டி, உள்ளிட்ட பகுதிகளை சேர்ந்த மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடிக்க வேண்டாம் என மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

வங்கக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 65 கிலோ மீட்டர் வேகம் வரை பலத்த சூறாவளிக் காற்று வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதன் காரணமாக மீனவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ராமேஸ்வரம், மண்டபம், தொண்டி உள்ளிட்ட மீன்பிடித் துறைமுகங்களில் இருந்து கடலுக்குச் செல்லும் விசைப்படகுகளுக்கு இன்று மீன்பிடி அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்படவில்லை.

மேலும் நாட்டுப்படகு மீனவர்களும் மறு உத்தரவு வரும் வரை கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக ராமேஸ்வரம், பாம்பன் மற்றும் மண்டபம் மீன்பிடித் துறைமுகங்களில் 1500-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளும் ஏராளமான நாட்டுப்படகுகளும் கரையிலேயே நங்கூரமிட்டு நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

வழக்கமாக அதிகாலை முதலே மீன்பிடி பணிகளால் பரபரப்பாக காணப்படும் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடித் துறைமுகம், இன்று வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. தொடர்ச்சியாக கடலுக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், மீனவர்களின் அன்றாட வருமானம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மீன்பிடித் தொழிலை நம்பி வாழும் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள், பொருளாதார நெருக்கடியை சந்திக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. மீன்பிடித் தொழிலுடன் தொடர்புடைய மீன் ஏலம், மீன் வியாபாரம், ஐஸ் ஆலைகள், வலை பழுதுபார்ப்பு உள்ளிட்ட துணைத் தொழில்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

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இந்த மீன்பிடித் தடையால் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் 20 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பை இழந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வானிலை சீராகி, மீன்வளத்துறையிடமிருந்து அடுத்த அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

மீன் பிடிக்கத் தடை
வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
RAMESWARAM FISHERMAN
CHENNAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT
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