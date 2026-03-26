இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள்

இலங்கை கடற்படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை விடுவிக்க மீனவர்கள் கூட்டமைப்பினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Published : March 26, 2026 at 10:20 PM IST

ராமேஸ்வரம்: எல்லைத்தாண்டி மீன்பிடித்ததாகக் கூறி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 4 பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

கடந்த மார்ச் 25- ஆம் தேதி அன்று ராமேஸ்வரம் மீன்பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து 365 விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றனர். இதில் ஒரு விசைப்படகு நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, எல்லைத்தாண்டி மீன்பிடித்ததாகக் கூறி இலங்கை கடற்படையினர், விசைப்படகுகளைத் தடுத்து நான்கு மீனவர்களை கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் காரைநகர் கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இதற்கிடையில், அதே கடற்பகுதியில் சிம்சன் என்பவருக்கு சொந்தமான மற்றொரு விசைப்படகு நடுக்கடலில் திடீரென மூழ்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதில் இருந்த மூன்று மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் மீட்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. எனினும், அவர்களின் தற்போதைய நிலை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதியான தகவல் இல்லாததால் குடும்பத்தினர் கடும் கவலையில் உள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: திமுகவிடம் காங்கிரஸ் கேட்டுள்ள தொகுதிகளின் உத்தேச பட்டியல் வெளியானது

இந்த சம்பவம் குறித்து மீனவர்களின் உறவினர்கள் மற்றும் மீனவர் சங்கப் பிரதிநிதிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட நான்கு மீனவர்களையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும், மீட்கப்பட்ட மூன்று பேரின் நிலை குறித்து தெளிவான தகவலை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தலையிட்டு மீனவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர். இச்சம்பவம் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிப்பதோடு, கடல் எல்லைப்பிரச்சினை மீண்டும் கவனத்திற்கு வரச் செய்துள்ளது.

ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவது தொடர் கதையாகி வரும் நிலையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர்.ஜெய்சங்கர் ஆகியோருக்கு அவ்வப்போது கடிதம் எழுதியுள்ளார். மேலும், இலங்கை அதிபருடனான சந்திப்பின் போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கைது குறித்து பேசியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை கடற்படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை விடுவிக்க மீனவர்கள் கூட்டமைப்பினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதில் பல படகுகள் கடல் அலையில் சிக்கி சேதமடைந்துள்ளன.

