வீட்டிலேயே பிரசவம்; பெண் குழந்தை உயிருடன் மண்ணில் புதைப்பு? தந்தை உள்பட 4 பேர் கைது
"பிறந்த குழந்தையை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லலலாம் என்று நான் கூறினேன். அதற்கு அவர்கள் வேண்டாம் எனக்கூறி மறுத்துவிட்டனர்" என தாயார் யோகநந்தினி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 11:04 PM IST
இராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்து பிறந்த பெண் குழந்தையை, உயிருடன் மண்ணில் புதைத்ததாக கூறப்படும் சம்பவத்தில் தாய், தந்தை உள்பட 4 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேஸ்வரம், சம்பைக் கிராமத்தில் வசித்து வரும் தம்பதி நாகபாண்டி- யோகநந்தினி. நாகபாண்டி கூலித்தொழில் செய்து வருகிறார். வீட்டில் இருந்த ஏழு மாத கர்ப்பிணியான யோகநந்தினிக்கு நேற்றிரவு (நவ.18) வலி வந்துள்ளது. அப்போது, நாகபாண்டியின் சகோதரியான முனீஸ்வரி, யோகநந்தினிக்கு வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்துள்ளார். அந்த தம்பதிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
இதையடுத்து, அந்த பெண் குழந்தையை குடும்பத்தினர், வீட்டின் அருகே உயிருடன் மண்ணில் புதைத்தாகக் கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, பிரசவத்தால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட யோகநந்தினி, ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அந்த பெண்ணை பரிசோதித்த மருத்துவர்களுக்கு, பிரசவம் நடைபெற்றிருப்பது தெரிய வந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, குழந்தை எங்கே? என மருத்துவர்கள் கேட்க, குழந்தை பிறந்தது குறித்து தெரியாது என யோகநந்தினியின் குடும்பத்தினர் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. சந்தேகமடைந்த மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து அப்பெண்ணின் குடும்பத்தினரிடம் விசாரித்துள்ளனர். அப்போது, பச்சிளம் குழந்தையை வீட்டின் அருகே மண்ணில் புதைத்ததாகக் கூறியுள்ளனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, குழந்தையைத் தோண்டி எடுத்து அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர். மருத்துவர்கள், அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த ராமேஸ்வரம் டவுன் காவல்துறையினர், பச்சிளம் குழந்தையின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், குழந்தையின் தாயார் யோகநந்தினி, அவரது கணவர் நாகபாண்டி, மாமனார் கிருஷ்ணன் மற்றும் நாத்தனார் முனீஸ்வரி ஆகிய நான்கு பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், அவர்களை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய யோகநந்தினி, "வீட்டில் இருக்கும்போது முதுகு வலி வந்தது. அப்போது உறங்கிக் கொண்டிருந்த எனது கணவரை எழுப்பினேன். மருத்துவமனைக்கு செல்ல தயாரானோம். எனது மாமனார், எனது கணவரிடம் அக்காவை அழைத்து வரும்படி கூறினார். பின்னர் மருத்துவமனைக்கு புறப்பட்டோம். எனினும் எனக்கு வலி அதிகமானது, எனவே, எனது கணவரின் அக்கா, கத்தியை வைத்து அறுத்து குழந்தையை வெளியே எடுத்தார். குழந்தையை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லலலாம் என்று நான் கூறினேன். அதற்கு அவர்கள் வேண்டாம் என்றனர். குழந்தையைக் கொடுங்கள், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லலாம் என்று பலமுறை நான் கேட்டேன்" எனக் கூறியுள்ளார்.
பிறக்கும்போதே குழந்தை உயிரிழந்ததா? அல்லது குழந்தையை உயிருடன் மண்ணில் புதைத்தனரா? என்பது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிய வரும்.
வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்து பிறந்த பெண் குழந்தையை மண்ணில் புதைத்த சம்பவம், ராமேஸ்வரம் பகுதியில் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.