இலங்கையில் இருந்து சட்ட விரோதமாக படகு மூலம் ராமேஸ்வரத்திற்குள் நுழைந்த 3 பேர் கைது
கைதான மூவரும் போலி பாஸ்போர்ட் மூலம் டெல்லியில் இருந்து லண்டன் செல்ல திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் பிடிபட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 4:25 PM IST
ராமநாதபுரம்: இலங்கையில் இருந்து சட்ட விரோதமாக படகு மூலம் ராமேஸ்வரத்திற்குள் நுழைந்த 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களுக்கு உடந்தையாக இருந்த ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்தவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
மூவரும் போலி பாஸ்போர்ட் மூலம் டெல்லியில் இருந்து லண்டன் செல்ல திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் பிடிபட்டது தெரிய வந்துள்ளது.
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இலங்கை திரிகோணமலையை சேர்ந்த முகமது கான் என்ற கோகுல நாதன், இலங்கை மட்டக்களப்பை சேர்ந்த முகமது ஆசிக், கண்டியை சேர்ந்த தர்ஷன் என்கிற பிரதீப் ஆகிய மூவரும், இலங்கையில் இருந்து சட்ட விரோதமாக படகு மூலம், ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பாம்பன் தெற்குவாடி கடற்கரை வழியாக தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைந்தனர். இவர்கள் மூன்று பேரையும் கியூ பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
பிடிபட்ட இலங்கையை சேர்ந்த 3 பேரிடமும் கியூ பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, தமிழகத்திற்குள் சட்ட விரோதமாக நுழைவதற்காக படகை வாடகைக்கு எடுக்க அவர்கள் 1 லட்சத்து 10 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், அவர்களுக்கு உதவியதாக, ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த முத்துராஜா என்ற கருப்புவையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
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இலங்கையை சேர்ந்த மூன்று பேரும், ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து டெல்லி சென்று, அங்கிருந்து போலி பாஸ்போர்ட் மூலம் லண்டன் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தது போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இது தொடர்பாக, அவர்கள் மூவரிடமும் கியூ பிரிவு போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.