பிறந்த பெண் குழந்தை புதைக்கப்பட்ட வழக்கு - தந்தை, தாத்தா உள்பட 3 பேர் சிறையில் அடைப்பு
"ஏற்கனவே ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கும் நிலையில், மீண்டும் பெண் குழந்தை பிறந்ததால் குழந்தையை வீட்டின் பின்புறம் மண்ணில் புதைத்திருப்பது" காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : November 20, 2026 at 11:02 PM IST
இராமநாதபுரம்: பிறந்த பச்சிளம் பெண் குழந்தையை உயிருடன் மண்ணில் புதைக்கப்பட்ட வழக்கில் குழந்தையின் தந்தை, தாத்தா, அத்தை ஆகிய மூன்று பேரையும் ராமேஸ்வரம் நகர் காவல்துறையினர், நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைத்தனர்.
இராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேஸ்வரம், சம்பைப் பகுதியில் வசித்து வரும் தம்பதி நாகபாண்டி- யோகநந்தினி. நாகபாண்டி கூலி வேலைச் செய்து வருகிறார். இந்த தம்பதியினருக்கு ஏற்கனவே இரண்டு வயதில் ஒரு பெண் குழந்தை உள்ள நிலையில் யோகநந்தினி மீண்டும் கர்ப்பமடைந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (நவ.18) இரவு யோகநந்தினிக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. வலியால் துடித்த அவரை கணவர் நாகபாண்டி, அவரது தந்தை கிருஷ்ணன் மற்றும் சகோதரி முனீஸ்வரி ஆகியோர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல முயன்றுள்ளனர். ஆனால் யோகநந்தினிக்கு வலி அதிகரித்து குழந்தை பிறக்கும் நிலையில் இருந்ததால் வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்துள்ளார் முனீஸ்வரி. இதில் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
தொடர்ந்து குழந்தையின் தாய் யோகநந்தினியை மட்டும் ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு, பிறந்த குழந்தையை வீட்டின் அருகே மண்ணில் புதைத்துள்ளனர். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட யோகநந்தினியிடம் மருத்துவர்கள் விசாரணை நடத்தியபோது குழந்தை இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் உடனடியாக, கிராம நிர்வாக அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
தகவலின் அடிப்படையில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அளித்த புகாரின்பேரில் ராமேஸ்வரம் நகர் காவல்நிலைய காவல்துறையினர், நேற்று (நவ.19) சம்மந்தப்பட்ட நாகபாண்டியின் வீட்டிற்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் புதைக்கப்பட்ட குழந்தையைத் தோண்டி எடுத்து பிரேதப் பரிசோதனைக்காக, ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், "ஏற்கனவே பெண் குழந்தை இருக்கும் நிலையில், மீண்டும் பெண் குழந்தை பிறந்ததால் குழந்தையை வீட்டின் பின்புறம் மண்ணில் புதைத்தது" தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவுச் செய்த ராமேஸ்வரம் நகர் காவல்துறையினர், குழந்தையின் தந்தை நாகபாண்டி, தாத்தா கிருஷ்ணன் மற்றும் அத்தை முனீஸ்வரி ஆகிய மூன்று பேரையும் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணைக்கு பிறகு மூன்று பேரையும் நேற்றிரவே ராமேஸ்வரம் நீதிமன்ற நீதிபதி சுஜித் முன்பு ஆஜர்படுத்தினர்.
மூன்று பேரையும் வரும் டிச.03- ஆம் தேதி வரை 15 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி சுஜித் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து, அந்த மூன்று பேரையும், இராமநாதபுரம் கிளைச் சிறையில் காவல்துறையினர் அடைத்தனர்.
பிறந்த பச்சிளம் பெண் குழந்தையை தந்தை, தாத்தா, அத்தை ஆகிய மூன்று பேரும் இணைந்து மண்ணில் புதைத்த சம்பவம், ராமேஸ்வரம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.