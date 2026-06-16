கூடை நிறைய மீன்கள் ஆனால் உரிய விலை இல்லை - ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் விரக்தி
ஒவ்வொரு விசைப்படகிலும் 300 கிலோவுக்கு மேல் இறால், 200 கிலோவுக்கு மேல் நண்டு என வரத்து அதிகமாக கிடைத்துள்ளதாக மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.
Published : June 16, 2026 at 9:15 PM IST
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரத்தில் 61 நாட்கள் மீன்பிடி தடைக்காலம் நிறைவடைந்து மீன்பிடிக்க சென்று கரை திரும்பிய மீனவர்கள் கொண்டு வந்த மீன்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல், மே, ஜூன் ஆகிய மாதங்கள் வங்கக்கடலில் உள்ள மீன்கள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் காலம் என்பதால், அந்த காலங்களில் மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்படும். குறிப்பாக, ஏப்.15 முதல் ஜூன் 14 ஆம் தேதி வரை என 61 நாட்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் வங்கக்கடலை ஒட்டியுள்ள கிழக்கு கடலோரப் பகுதியிகளில் அமைந்துள்ள மாநிலங்களிலும் மீன்பிடி தடைக்காலம் கடந்த ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கியது. மேலும், இந்த தடைக்காலத்தில் மீனவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 1.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மீனவர்களுக்கு அரசு சார்பில் தலா ரூ.8 ஆயிரம் உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் (ஜூன் 14) மீன்பிடித் தடைக்காலம் நிறைவடைந்ததால், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மீனவர்கள் உற்சாகமாக கடலுக்குள் மீன் பிடிக்க சென்றனர். குறிப்பாக, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 600-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகில் மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க சென்றனர்.
இந்த நிலையில், மீன் பிடிக்க கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் சிலர் இன்று கரைக்கு திரும்பினர். அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகளவு மீன்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும், ஒவ்வொரு விசைப்படகிலும் 250 கிலோவுக்கு மேல் இறால், 200 கிலோக்கு மேல் கணவாய், 200 கிலோக்கு மேல் நண்டு என வரத்து அமோகமாக உள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனால், அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்ற சந்தோஷத்தில் கரை திரும்பிய மீனவர்களுக்கு, மீன்களுக்கு குறைந்த விலை கிடைத்ததால் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளனர். அதாவது, இறால், நண்டு உள்ளிட்டவற்றை வாங்கும் வியாபாரிகள் சிண்டிகேட் அமைத்துக் கொண்டு குறைந்த விலைக்கு வாங்குவதாக மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
கிட்டத்தட்ட 2 மாதங்கள் மீன்பிடிக்க செல்லாததால், கிட்டத்தட்ட ரூ.10 லட்சம் வரை விசைப்படகு பராமரிப்பிற்கு செலவு செய்து மீன்பிடிக்க சென்ற அவர்களுக்கு, மீன்களுக்கான உரிய விலை கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்த பிரச்சனைக்கு தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, மீனவர்கள் பிடித்து வரும் மீன்களுக்கு போதிய விலை கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் எனவும் மீனவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.