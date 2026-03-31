குவைத் மீதான ஈரான் தாக்குதல்: ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு
ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளியின் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் உயிரிழப்புக்கு உரிய இழப்பீடு பெற்றுத் தர வேண்டும் என அவரது குடும்பத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர்
Published : March 31, 2026 at 1:37 PM IST
ராமநாதபுரம்: ஈரான் - இஸ்ரேல் போரில் குவைத் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலின்போது ஏவுகணை உதிரி பாகம் விழுந்ததில் அங்கு பணியாற்றி வந்த ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளி உயிரிழந்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூர் அடுத்த அனிகுருந்தான் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சந்தான செல்வம் (36). இவரது மனைவி கௌசல்யா. இவர்களுக்கு திருமணமாகி ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். சந்தான செல்வம் கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக குவைத் நாட்டில் உள்ள பொறியியல் பொது வர்த்தகம் மற்றும் ஒப்பந்த நிறுவனத்தில் எலக்ட்ரீஷியனாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், நேற்று காலை சந்தான செல்வம் தங்கியிருந்த இடத்தில் போரின்போது ஏவப்பட்ட ஏவுகணையின் உதிரி பாகம் ஒன்று விழுந்துள்ளது. இந்த விபத்தில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். சந்தான செல்வம் உயிரிழந்தது குறித்து அவரது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது குடும்பத்தினர், சந்தான செல்வம் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வருவதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; அவரது உயிரிழப்புக்கு உரிய இழப்பீடு பெற்றுத் தர வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோனை சந்தித்து கண்ணீருடன் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில், பதிலுக்கு ஈரானும் அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதன் காரணமாக உலகின் முக்கிய நீர்வழித் தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது. இதனிடையே தற்போது போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதால் ஈரான் மீதான தாக்குதலை நிறுத்தி வைப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக நடைபெற்று வரும் ஈரான், இஸ்ரேல் போரில் குறைந்தது 1,900 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக ஈரானின் துணை சுகாதார அமைச்சர் அலி ஜஃபாரியன் அல் ஜசீரா தெரிவித்துள்ளார். இந்த போரில் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் சிலரும் உயிரிழந்துள்ளனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் குவைத் மீதான ஈரான் தாக்குதலில் இந்தியாவை சேர்ந்த ஊழியர் கொல்லப்பட்டார். தற்போது குவைத்தில் ஒரு தமிழர் உயிரிழந்துள்ளது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.