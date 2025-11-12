திருப்புவனம் அருகே விபத்து: 2 வயது குழந்தை உள்பட குடும்பத்தையே காவு வாங்கிய போலீஸ் வாகனம்!
உறவினர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஓட்டுநரை கைது செய்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத் உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : November 12, 2025 at 1:55 PM IST
சிவகங்கை: திருப்புவனம் அருகே காவல் வாகனம் மோதி 2 வயது குழந்தை உள்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் ஒத்தக்கடையைச் சேர்ந்தவர் பிரசாத் (25). இவரது மனைவி சத்யா (20). இவர்களுக்கு இரண்டு வயதில் அஸ்வின் என்ற மகன் இருந்தார். இவர்கள் அனைவரும் மதுரை அனஞ்சியூரில் அண்மையில் மரணமடைந்த உறவினர் தங்கம்மாள் இறுதி சடங்கிற்கு சென்றிருந்தனர். இந்நிலையில், இறுதிச் சடங்கை முடித்து விட்டு தம்பதி, மகன் அஸ்வின், உறவினர் சேனை ஈஸ்வரி (25) ஆகியோர் ஒரே இரு சக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பியுள்ளனர்.
உயிரை எடுத்த காவல் வாகனம்
அப்போது, சிவகங்கை மாவட்டம் சக்குடி அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது, எதிரே வந்த காவல் துறையின் ரோந்து வாகனம் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து பைக் மீது மோதியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட பிரசாத் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மேலும் படுகாயம் அடைந்த சத்யா, குழந்தை அஸ்வின் மற்றும் சேனை ஈஸ்வரி ஆகியோர் திருப்புவனம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த பிரசாத்தின் உறவினர்கள், இடித்த காவல் வாகனத்தை ஓட்டி வந்த டிரைவரை கைது செய்யும் வரை, உடலை இங்கிருந்து எடுக்க விட மாட்டோம் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கிடையே, சத்யா மற்றும் குழந்தை அஸ்வின் ஆகியோர் திருப்புவனம் மருத்துவமனை கொண்டு செல்லும் வழியில் இறந்துள்ளனர். இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்து உயிருக்கு போராடிய சேனை ஈஸ்வரி மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
உறவினர்கள் போராட்டம்
பிரசாத்தின் உடலை வைத்து உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால், சக்குடி - பூவந்தி சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து போராட்டக்காரர்களை சமாதானப்படுத்த முயன்றனர்.
எனினும், உறவினர்கள் “போலீஸ் வாகனம் அதிவேகமாக வந்தது. அது மதுபோதையிலோ அல்லது கவனக்குறைவிலோ ஓட்டப்பட்டிருக்கலாம். 2 வயது குழந்தை உள்பட் எங்கள் குடும்பத்தை அழித்தவரை கைது செய்யாமல் எங்களால் உடலை எடுத்துச் செல்ல முடியாது” என்று வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்த சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத், சம்பவ இடத்துக்குச் வந்து நிலைமையை ஆய்வு செய்தார். பின்னர் அவர் பிரசாத்தின் உறவினர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, போலீஸ் வாகன ஓட்டுநரை கைது செய்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த சக்குடி காவல்துறையினர், உயிரிழந்த பிரசாத், சத்யா, அஸ்வின் ஆகிய மூவரின் உடல்களையும் மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு மருத்துவமனையில் கூடிய உறவினர்கள் குழந்தை அஸ்வின் உள்ளிட்ட மூவரின் உடல்களையும் பார்த்து கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதனர்.
சிவகங்கையில் சம்பவம் நடந்திருந்தாலும், விபத்து நடந்த இடம் மதுரையின் எல்லைப் பகுதி என்றும், உயிரிழந்தவர்கள் இருப்பிடம் மதுரை என்பதாலும், அவர்களின் உடல்கள் மதுரை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.
விபத்தில் சிக்கிய காவல்துறை வாகனம் ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல் துறைக்கு சொந்தமானது என்றும், அது வழக்கமான ரோந்து பணிக்கு சென்றிருந்த போது இந்த விபத்து நடந்துள்ளதாக காவல் துறையினர் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த விபத்தில் வாகனத்தின் முன் பகுதி முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளது. ஒரு குடும்பத்தையே நொடியில் காவு வாங்கிய இந்த கோர விபத்து, கிராம மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.