மூளைச்சாவடைந்த முதியவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்: அரசு சார்பில் மரியாதை

மூளைச்சாவடைந்த முதியவரின் உடல் உறுப்புகள் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை, திருச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் திருச்சியில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மூளைச்சாவடைந்து உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட முதியவரின் உடலுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்ட படம்
மூளைச்சாவடைந்து உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட முதியவரின் உடலுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்ட படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 24, 2025 at 7:50 PM IST

மதுரை: மூளைச்சாவு அடைந்த முதியவரின் உடல் உறுப்புகள் 7 பேருக்கு தானமாக அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது உடலுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சமயன்வலசை கழுகூரணியைச் சேர்ந்தவர் சேகர் (61). இவர் கடந்த டிசம்பர் 20ஆம் தேதி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏந்தல் பேருந்து நிலையம் அருகே தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது, நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார். அந்த விபத்தில் சேகர் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவரை மீட்ட அப்பகுதியினர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி வழங்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மதுரையில் அவசர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் கடந்த டிசம்பர் 21 ஆம் தேதி அதிகாலை 2 மணி அளவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், நேற்று (டிசம்பர் 23) அதிகாலை 12.20 மணியளவில் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர். அதையடுத்து உயிரிழந்த சேகரின் உறவினர்கள், அவரது உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன்வந்தனர். இதனை அடுத்து சேகரின் மனைவி கஸ்தூரி இடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டது.

அதன்படி, கருவிழிகள், எலும்பு, தோல் மற்றும் ஒரு சிறுநீரகம் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கும், மற்றொரு சிறுநீரகம் திருச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும், கல்லீரல் திருச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கும் வழங்கப்பட்டன.

இதுகுறித்து அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஸ் குமார் கூறுகையில், “தீவிர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டு உரிய மரியாதையுடன் அவரது குடும்பத்தாரிடம் காவல்துறை மூலம் உடல் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேற்கண்ட நோயாளியின் உறவினர்களுக்கும், காவல்துறைக்கும் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சார்பாக எங்களின் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

மூளைச்சாவடைந்து உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட முதியவரின் உடலுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்ட படம்
மூளைச்சாவடைந்து உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட முதியவரின் உடலுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்ட படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேற்கண்ட நபரின் உடல் உறுப்பு தானத்தால் 5-க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் பயன் பெற்றுள்ளனர். உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவருக்கு தமிழக அரசு சார்பாக இறுதி மரியாதை செய்வதற்காக, ராமநாதபுரம் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் அவரது உடல் உரிய மரியாதையுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது” என தெரிவித்தார்.

