ETV Bharat / state

சிகிச்சைக்காக விடுப்பு கேட்ட இலங்கை அகதி: மரியாதைக் குறைவாக திட்டிய சார் ஆட்சியர்

அகதிகள் முகாமில் உள்ள இலங்கை தமிழர்களிடம் அதிகாரிகள் நடந்து கொள்ளும் முறை இதுதானா? என சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர்.

இலங்கை அகதியை மிரட்டியதாக கூறப்படும் அதிகாரி
இலங்கை அகதியை மிரட்டியதாக கூறப்படும் அதிகாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 11:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராமநாதபுரம்: உடல்நிலை சரியில்லாததால் சிகிச்சைக்கு செல்வதற்காக விடுப்பு கேட்ட இலங்கை அகதியை காலணியால் அடிப்பேன் என சார் ஆட்சியர் மிரட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இலங்கையில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தஞ்சம் புக வருபவர்கள், சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள அகதிகள் முகாமில் தங்குவது வழக்கம். அந்த வகையில், ராமநாதபுரம் மாவட்டம், மண்டபம் அகதிகள் முகாமில் இலங்கையைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் தங்கியுள்ளனர். இந்த முகாமில் வசித்து வரும் இலங்கை தமிழரான ஜெகநாதன் என்பவருக்கு கடந்த சில தினங்களாக உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு வந்ததாக தெரிகிறது.

இதையடுத்து, சிகிச்சைகாக வெளியூர் செல்வதற்காக மண்டபம் அகதிகள் முகாமின் சார் ஆட்சியர் கலைமன்னனிடம் 2 நாட்கள் விடுப்பு கேட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: “திருவொற்றியூர் இன்ஸ்பெக்டர் என்னை மிரட்டுகிறார்” - பேட்டியளித்த மறுநாளே இளைஞர் வெட்டிக்கொலை

ஆனால், விடுப்பு தர சார் ஆட்சியர் கலைமன்னன் மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த இலங்கை தமிழர் ஜெகநாதன், தனது செல்போனில் வீடியோ எடுத்தபடியே சார் ஆட்சியரிடம் சென்று மீண்டும் விடுப்பு தருமாறு கோரினார்.

இதனை பார்த்த சார் ஆட்சியர் கலைமன்னன், செல்போனை வெளியே வைத்துவிட்டு வருமாறு கூறுகிறார். அதற்கு ஜெகநாதன் மறுக்கவே இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்படுகிறது.

ஒருகட்டத்தில் ஆத்திரம் அடைந்த சார் ஆட்சியர் கலைமன்னன், ஜெகநாதனை கடுமையாக வசைபாடுகிறார். மேலும், செருப்பை கழற்றி அடித்து விடுவேன் என மிரட்டும் வகையில் பேசியதாக தெரிகிறது.

இந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது. அகதிகள் முகாமில் வசிக்கும் இலங்கை தமிழர்களிடம் அதிகாரிகள் நடந்து கொள்ளும் முறை இதுதானா? என இந்த வீடியோவுக்கு கீழே நெட்டிசன்கள் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர்.

மேலும், இலங்கை தமிழரிடம் தரக்குறைவாக பேசிய அதிகாரி மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

TAGGED:

இலங்கை அகதி
ராமநாதபுரம்
அதிகாரி
SRILANKAN REFUGEE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.