பள்ளிவாசல்கள் மீதான தாக்குதலின் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் – முதல்வர் விஜய்யிடம் நவாஸ் கனி முறையீடு
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிவாசல்களுக்கும் தேவையான பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக நவாஸ் கனி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 28, 2026 at 10:16 PM IST
சென்னை: பள்ளிவாசல்கள் மீதான தாக்குதல்களின் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாரியத் தலைவரும், ராமநாதபுரம் தொகுதி எம்.பி.யுமான நவாஸ் கனி வலியுறுத்தி உள்ளார்.
சென்னையில் வடபழனி, கோயம்பேடு பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிவாசல்கள் மீது அடுத்தடுத்து தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இச்சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், தாக்குதல்களின் பின்னணியில் வேறு யாரேனும் உள்ளனரா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியத் தலைவர் நவாஸ் கனி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரைச் சந்தித்துப் பேசிய பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் நவாஸ் கனி கூறுகையில், "கடந்த 14-ஆம் தேதி வடபழனி பள்ளிவாசலிலும், 26-ஆம் தேதி கோயம்பேடு பள்ளிவாசலிலும் அடுத்தடுத்து தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இந்தச் சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சரைச் சந்தித்து வலியுறுத்தியுள்ளேன்.
வடபழனி பள்ளிவாசலில் தாக்குதல் நடத்திய நபரைக் காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதால், கீழ்ப்பாக்கம் மனநல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. சிகிச்சை முடிந்த பிறகு அவரைச் சிறையில் அடைப்பதாகக் காவல்துறையினர் உறுதியளித்துள்ளனர்.
அதேபோல், கோயம்பேடு பள்ளிவாசலில் தாக்குதல் நடத்திய நபரையும் காவல் துறையினர் கைது செய்து, அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். அவர் தற்போது புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
சமூக நல்லிணக்கத்துடன் மக்கள் வாழ்ந்து வரும் தமிழகத்தில், அடுத்தடுத்து இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுவது சிறுபான்மையினரிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறை இல்லங்களான பள்ளிவாசல்களைப் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம்.
எனவே, இந்த இரு சம்பவங்களிலும் தொடர்புடையவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், அவர்களுக்குப் பின்னால் வேறு யாரேனும் உள்ளனரா, அவர்களை வேறு யாரேனும் இயக்குகின்றனரா என்பது குறித்தும் விரிவாக விசாரணை நடத்த வேண்டும். அவர்களின் பின்னணியை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாத வகையில் காவல்துறை உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிவாசல்களுக்கும் தேவையான பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளேன்" என்று தெரிவித்தார்.