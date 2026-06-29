ராமநாதபுரம் சிறுமியை கொன்றது சொந்த அத்தை: பொறாமையால் கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம்

ராமநாதபுரம் சிறுமியை கொன்றது சொந்த அத்தை: பொறாமையால் கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம்
"எனது குழந்தையிடம் கணவனின் பெற்றோரும், உறவினர்களும் பெரிதாக பாசம் காட்டாமல், எனது நாத்தனாரின் குழந்தையிடம் அதிக பாசம் காட்டியது எனக்கு பொறாமையை ஏற்படுத்தியது"
Published : June 29, 2026 at 3:15 PM IST
ராமநாதபுரம்: 7 வயது சிறுமி மர்ம மரண வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக, சொந்த அத்தையே அவரை கொலை செய்து கிணற்றில் வீசிய பயங்கரம் அம்பலமாகியுள்ளது.
சிறுமி மீதான பொறாமை காரணமாக இந்த கொலையை தான் செய்ததாக அவரது அத்தை போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
மதுரை பைகாரா முத்துராமலிங்கபுரம் பகுதியைச் சேரந்தவர்கள் பாலகணேஷ் - கார்த்திகை செல்வி தம்பதியர். இவர்களுக்கு 7 வயதில் சாய் தீப்தி, சாரு நித்திகா என இரட்டை பெண் குழந்தைகள் இருந்தனர்.
இவர்கள் இருவரும் அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 1ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தனர். வார விடுமுறை நாட்களில் கார்த்திகை செல்வி, தனது இரண்டு பிள்ளைகளுடன் ராமநாதபுரம் எம்.எஸ்.கே. நகரில் உள்ள தனது தந்தை முத்துமுருகன் வீட்டுக்கு செல்வது வழக்கம்.
அந்த வகையில், நேற்று முன்தினம் பள்ளி வார விடுமுறை என்பதால், கார்த்திகை செல்வி தனது மகள்களுடன் ராமநாதபுரம் வந்துள்ளார். பிள்ளைகளும் தாத்தா - பாட்டியுடன் மகிழ்ச்சியாக பொழுதை கழித்தனர்.
தொடர்ந்து, இரவு உணவை முடித்துவிட்டு அவர்கள் தூங்கியுள்ளனர். அப்போது வீட்டில் புழுக்கமாக இருந்ததால் கார்த்திகை செல்வி வீட்டின் கதவை திறந்து வைத்திருந்ததாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில், காலை 6 மணியளவில் கார்த்திகை செல்வி எழுந்து பார்த்தபோது, சாய் தீப்தி காணாமல் போயிருந்தார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர், சாய் தீப்தி மாயமானது குறித்து தனது பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். மேலும், அக்கம்பக்கத்தினருக்கும் இதுகுறித்து தகவல் பரவியது.
இதையடுத்து, ராமநாதபுரம் முழுவதும் ஊர் மக்கள் சிறுமியை தேடினர். பின்னர், இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீசாரும் தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கினர். அப்போது கார்த்திகை செல்வியின் பெற்றோர் வீட்டின் பின்புறம் உள்ள கிணற்றில் இருந்து சிறுமி சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரித்து வந்தனர்.
'பொறாமையால் கொன்றேன்'
இந்த விசாரணையில், சிறுமியின் தாய்மாமா மனைவியான (அத்தை) சபரிகா என்பவர்தான் அவரை கிணற்றில் வீசி கொலை செய்ததை போலீசார் உறுதிப்படுத்தினர். அவர் போலீசாரிடம் அளித்த வாக்குமூலத்தில், "எங்கள் குழந்தை மாற்றுத்திறனாளி. அதனால் எனது குழந்தையிடம் கணவனின் பெற்றோரும், உறவினர்களும் பெரிதாக பாசம் காட்டவில்லை.
அதே நேரத்தில், எனது நாத்தனாரின் குழந்தையிடம் அவர்கள் அதிக அளவில் பாசம் காட்டினர். குறிப்பாக, சாய் தீப்தி மீது அனைவரும் மிக பாசமாக இருந்தனர்.
இதனால் மனவேதனையில் இருந்த எனக்கு, ஒருகட்டத்தில் சாய் தீப்தி மீது பொறாமை ஏற்பட்டது. இதனால் சிறுமியை தீர்த்துக்கட்டும் எண்ணத்துடன், அன்றைக்கு தூங்கிக் கொண்டிருந்த சாய் தீப்தியை தூக்கி கிணற்றில் வீசினேன்" என சபரிகா வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, சபரிகாவை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
பொறாமை காரணமாக, தனது கணவனின் தங்கை மகளையே பெண் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.