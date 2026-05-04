ராமநாதபுரத்தை தக்கவைக்கும் திமுக?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ராமநாதபுரம் தொகுதியில் ல் திமுக சார்பில் காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம், பாஜகவின் நாகேந்திரன், தவெக சார்பில் சாகுல்ஹமீது, நாதக சார்பில் சந்திர பிரபா ஆகியோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:11 PM IST
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
ராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவின் காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் பாஜகவின் குப்புராமை சுமார் 51 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
இந்த முறை இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் மீண்டும் திமுக வேட்பாளராக களமிறங்கி உள்ளார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி பாஜவுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கட்சியின் சார்பில் நாகேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். இது தவிர தவெக சார்பில் சாகுல்ஹமீது, நாதக சார்பில் சந்திர பிரபா ஆகியோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில் 5,56,321 ஆண் வாக்காளர்களும், 5,66, 653 பெண் வாக்காளர்களும், 55 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 11,23,029 வாக்காளர்கள் உள்ளன. இத்தொகுதியில் 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் 1,06,624 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,28,474 பெண் வாக்காளர்கதளும், 5 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,35,103 வாக்காளர்கள் என 75.28 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.