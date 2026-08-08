இலங்கைக்கு படகு மூலம் கடத்த இருந்த 297 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; ராமநாதபுரம் போலீசார் அதிரடி
போதைப்பொருள் கடத்தல், விற்பனையை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக எஸ்.பி. சந்தீஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 8, 2026 at 3:55 PM IST
ராமநாதபுரம்: இலங்கைக்கு படகு மூலம் கடத்தப்பட இருந்த 297 கிலோ போதைப் பொருளை காவல் துறையினர் பறிமுதல் செய்து இருவரை கைது செய்துள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த வாரம் மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அங்கிருந்த மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப்பொருள் மற்றும் மூலப்பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் கடத்தல் தொடர்பாக தீவிர கண்காணிப்பு நடைபெற்று வந்தது.
இந்த நிலையில், ராமநாதபுரம் மாவட்ட போதை பொருள் தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் நேற்று (ஆகஸ்ட் 07) இரவு தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது மண்டபத்தை அடுத்த பிரப்பன்வலசை கடற்கரை நோக்கி சென்ற வேன் ஒன்றை தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, அந்த வேனில் 145 பண்டல்களில் 297 கிலோ கஞ்சா இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுதொடர்பாக தினேஷ், களஞ்சியம் ஆகிய இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் மேலும் ஏழு பேருக்கு இதில் தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, போதைப்பொருள் கடத்தலில் சம்பந்தப்பட்டவர்களை தேடும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சந்தீஷ் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், ”ஏற்கனவே கடந்த வாரம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மெத்தம்பெட்டமைன் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், ராமநாதபுரத்தில் தொடர் கண்காணிப்பு காரணமாக படகு மூலம் கடத்துவதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட 297 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் ஏழு பேரை தேடி வருகிறோம். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இதுவரை 670 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டு 212 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுதவிர மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப்பொருளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. போதைப்பொருள் கடத்தல், விற்பனையை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என்று எஸ்.பி. சந்தீஷ் தெரிவித்துள்ளார்