திருபுவனம் ராமலிங்கம் கொலை வழக்கு: 4 பேர் மீது என்ஐஏ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
சென்ற ஆண்டு முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்பட்ட முகமது அலி ஜின்னா என்பவரை 6 ஆண்டுகளுக்கு கழித்து என்ஐஏ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
Published : June 6, 2026 at 9:39 PM IST
சென்னை: ராமலிங்கம் கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததாக கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேர் மீது தேசிய புலனாய்வு முகமை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது.
தமிழகத்தையே உலுக்கிய கொலை சம்பவங்களில் ஒன்றான பாமக பிரமுகர் ராமலிங்கம் கொலை வழக்கில் மேலும் நான்கு பேர் மீது தேசிய புலனாய்வு முகமை (National Investigation Agency) குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது. சென்னை, பூந்தமல்லியில் உள்ள சிறப்பு என்ஐஏ நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஜூன் 6) இந்த குற்றப்பத்திரிகை என்ஐஏ அதிகாரிகளால் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தை அடுத்துள்ள திருபுவனம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராமலிங்கம். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பிரமுகரான இவர், சமூக செயற்பாட்டாளராகவும் அறியப்பட்டார். இவர் வசிக்கும் பகுதிக்கு, கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டில், மதப் பிரச்சாரத்திற்கு வந்தவர்கள் அணிந்திருந்த குல்லாவைப் பறித்து, அவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ராமலிங்கத்தின் இந்த செயலால் இரு தரப்புக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், அது பகையாகவும் உருவெடுத்து உள்ளது. இந்த நிலையில், அதே ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 5 ஆம் தேதி அன்று, மர்ம நபர்கள் சிலரால் ராமலிங்கம் கொடூரமாக வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீஸார், தொடர்ந்து, அவரின் கொலைக்கான காரணம் குறித்தும், கொலையாளிகள் குறித்தும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், ராமலிங்கம் கொலை வழக்கில் தடை செய்யப்பட்ட பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா (Popular Front of India) அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் ஈடுபட்டு இருந்தது தெரிய வந்தது.
ஆகையால், இந்த வழக்கு தேசிய புலனாய்வு முகமையின் கைகளுக்கு மாற்றப்பட்டது. மேலும், இந்த வழக்கை விசாரித்த தேசிய புலனாய்வு முகமை, பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பைச் சேர்ந்த சிலரை தேடப்படும் குற்றவாளிகளாக அறிவித்தது. மேலும், சென்ற ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்பட்ட முகமது அலி ஜின்னா என்பவரை 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கைது செய்தது.
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இந்த நிலையில், ராமலிங்கம் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் ஈடுபட்ட சதிகாரர்களுக்கு தெரிந்தே அடைக்கலம் கொடுத்ததாக கூறி, கே. மொஹிதீன், முகமது இம்ரான், தமீம் அன்சாரி மற்றும் அஸ்மத் ஆகியோர் மீது தேசிய புலனாய்வு முகமை தற்போது குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது. இவர்கள் மீது பிஎன்எஸ் (BNS) இன் 61 (2) மற்றும் 249 ஆகிய பிரிவுகள் மற்றும் யுஏ-பி (UA-P) சட்டத்தின் பிரிவு 19 ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.