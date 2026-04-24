ETV Bharat / state

உயிருக்கு ஆபத்து: அன்புமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக ராமதாஸின் தனிச் செயலாளர் புகார்

வரும் 27ஆம் தேதி அன்று கும்மிடிப்பூண்டி நீதிமன்றத்தில் நான் நேரில் ஆஜராக இருப்பதால் எனக்கும் என் குடும்பத்தாருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என ராமதாஸின் தனிச் செயலாளர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம் - ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாகக் கூறி பாமக தலைவர் அன்புமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக ராமதாஸின் தனிச் செயலாளர் சுவாமிநாதன் சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் ஆகிய இருவருக்கும் இடையே பல மாதங்களாக தந்தை - மகன் மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. இதனால் ராமதாஸ் மற்றும் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் அன்புமணி தரப்பு மீதும், அன்புமணி ஆதரவாளர்கள் ராமதாஸ் தரப்பு மீதும் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து வருகின்றனர்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அன்புமணி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்த நிலையில், ராமதாஸ் தரப்பு சசிகலாவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது. நேற்று தேர்தல் நடந்து முடிந்த நிலையில், இன்று ராமதாஸின் தனிச் செயலாளர் சுவாமிநாதன் சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

ராமதாஸின் தனிச் செயலாளர் அளித்த புகார் மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்தப் புகாரில், “எனக்கும் எனது குடும்பத்தாருக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி, அவரது மனைவி சௌமியா அன்புமணி, ராயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வழக்கறிஞர் பாலு, சேலம் முன்னாள் எம்எல்ஏ கார்த்தி, வழக்கறிஞர் வினோபாமா, செல்லின் செல்வம், சசிகுமார் ஆகியோரால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் நிலை இருக்கிறது. எனவே எனக்கும் எனது குடும்பத்தாருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணியின் மேனேஜர் சசிகுமார் மூலம் பொன்னேரி நீதிமன்றத்தில் பொய்யான சிவில் வழக்கு ஒன்றும், கும்மிடிப்பூண்டி நீதிமன்றத்தில் கிரிமினல் வழக்கு ஒன்றும் என் மீது போட்டுள்ளனர்.

இது சம்பந்தமாக ஏற்கனவே டிஜிபி அலுவலகத்தில் இருமுறை புகார் கொடுத்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. அதேபோல் நீலாங்கரை மற்றும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையங்களிலும் புகார் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், என்னை மிரட்டியவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

வரும் 27 ஆம் தேதி அன்று கும்மிடிப்பூண்டி நீதிமன்றத்தில் நான் நேரில் ஆஜராக இருப்பதால் எனக்கும் என் குடும்பத்தாருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். ஏற்கனவே நான் அளித்த இரண்டு புகார்களின் மீதும் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்கிறேன்” என அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

சுவாமிநாதனின் புகாரை வாங்கிய காவல் துறையினர் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

ANBUMANI RAMADOSS
PMK RAMADOSS
அன்புமணி ராமதாஸ்
ராமதாஸ் தனிச் செயலாளர்
RAMADOSS PA COMPLAINT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.