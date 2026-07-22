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அன்புமணிக்கு எதிரான வழக்குகளை திரும்பப் பெற்றார் ராமதாஸ்

வழக்குகளை ராமதாஸ் வாபஸ் பெற்றிருப்பது அன்புமணி ஆதரவாளர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.

சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம்
சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 3:38 PM IST

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சென்னை: பாமக தலைவர் அன்புமணிக்கு எதிரான உரிமையியல் வழக்குகள் அனைத்தையும் திரும்பப் பெற்றார் அவரது தந்தையும் கட்சியின் நிறுவனருமான ராமதாஸ்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பு பாமகவின் நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கட்சி இரண்டாகப் பிளவுபட்டது. இதனால் மாவட்ட அளவில் இரு தரப்பு ஆதரவாளர்களிடையே கடும் மோதலும் அரங்கேறியது.

இந்த நிலையில், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், பெரும்பாலான மாவட்டச் செயலாளர்கள், பொருளாளர், பொதுச்செயலாளர் உள்ளிட்டோர் அன்புமணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர். இதையடுத்து, பாமக தலைவர் அன்புமணி பக்கம் கட்சியும், சின்னமும் சென்றது.

ஜி.கே.மணி, முன்னாள் எம்எல்ஏ சேலம் அருள் உள்ளிட்டோர் ராமதாஸுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர். இந்த சூழலில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், சென்னை 13-வது உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், "அன்புமணி பொதுக்குழுவால் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். தனக்கும், அன்புமணிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. பாமக தலைவராக சட்டவிரோதமாக அன்புமணி நீடித்து வருகிறார். நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் அன்புமணி தரப்பு வெற்றி பெற தனது புகழை பயன்படுத்துவதாகவும், தன் புகைப்படங்களை சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்துவதாகவும், தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தன்னுடைய புகைப்படத்தை அன்புமணி தரப்பு வேட்பாளர்கள் பயன்படுத்தத் தடை விதிக்க வேண்டும்" எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்ற நீதிபதி தர்மபிரபு, அன்புமணி ஆதரவு சட்டமன்ற வேட்பாளர்கள், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் படங்களை பயன்படுத்த தடை விதித்து வழக்கின் விசாரணையை ஜூன் 4- ஆம் தேதி ஒத்திவைத்திருந்தார்.

இந்நிலையில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் இடையே சமரசம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அன்புமணிக்கு எதிராக தான் தாக்கல் செய்த வழக்கை திரும்பப் பெறுவதாக ராமதாஸ் 13- வது கூடுதல் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், "இரு தரப்பிலும் சமரசம் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து வழக்கை நடத்த விரும்பவில்லை. அதனால், தனது கோரிக்கையை ஏற்று அன்புமணிக்கு எதிரான அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்ப அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ராமதாஸின் திடீர் முடிவால் அவரது ஆதரவாளர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். ராமதாஸின் முக்கிய ஆதரவாளரான சேலம் முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ராமதாஸ் தரப்பு ஆதரவாளர்களை அழைத்து ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தியிருந்தார். அதில், பாமக தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸை ஏற்க மாட்டோம், ஆதரவாளர்கள் கொடுக்கும் கருத்துகள் அடிப்படையில் அடுத்தக்கட்ட நகர்வு இருக்கும் என்று முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த சூழலில், அன்புமணி ராமதாஸுக்கு எதிரான வழக்குகளை ராமதாஸ் வாபஸ் பெற்றிருப்பது அன்புமணி ஆதரவாளர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.

இதனிடையே நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம் பெற்று மாம்பழம் சின்னத்தில் தேர்தலை சந்தித்த அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக தருமபுரி, விக்கிரவாண்டி, செஞ்சி, ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய நான்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. ராமதாஸ் தரப்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள் அனைவரும் படுதோல்வியடைந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
அன்புமணி ராமதாஸ்
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