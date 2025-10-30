ETV Bharat / state

SIR விவகாரம்: அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்க தவெகவுக்கு அழைப்பு; அதிமுக, பாஜகவுக்கு மட்டும் அழைப்பில்லை

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக நவம்பர் 2 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு அதிமுக, பாஜகவுக்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 30, 2025 at 9:10 PM IST

சென்னை: SIR விவகாரம் தொடர்பாக நவம்பர் 2ஆம் தேதி திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டலின் தலைமையில் நடைபெறவுள்ள அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிமுக, பாஜகவுக்கு மட்டும் அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பீகார் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, அம்மாநிலத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 'SIR' எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் பல்வேறு முறைக்கேடுகள் நடந்துள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் குற்றஞ்சாட்டினர். குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள், பட்டியலினத்தவர்கள், பெண்கள் உள்ளிட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இந்நிலையில், பீகாரை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு, கேரளா, உத்தரப் பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், குஜராத், ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களிலும், கோவா, புதுச்சேரி, அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள் மற்றும் லட்சத்தீவு ஆகிய யூனியன் பிரதேசங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணி நடைபெற உள்ளதாக இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் அறிவித்திருந்தது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த அறிவிப்புக்கு திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. மேலும் இதுதொடர்பாக திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கும் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் அக்டோபர் 27-ம் தேதி அவசர ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக நவம்பர் 2 ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: திமுகவிற்கு அரசு ஊழியர்களின் வாக்கு தேவையில்லையோ? தலைமைச் செயலக சங்கம் கேள்வி!

அதன்படி. மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க வருமாறு 60 கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சி, தேமுதிக, தவெக ஆகிய கட்சிகளுக்கும் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாசை தைலாபுரம் தோட்டத்தில் சந்தித்து, அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு வருமாறு திமுக நிர்வாகிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். தற்போது, பாமகவில் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவிவரும் சூழலில், ராமதாஸ் தரப்புக்கு மட்டும் திமுக தலைமை அழைப்பு விடுத்துள்ளது. அதேபோல, அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரனுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க அதிமுக மற்றும் பாஜகவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

