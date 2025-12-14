ETV Bharat / state

அன்புமணி தரப்பில் விருப்ப மனு வழங்கியதை எதிர்த்து டிஜிபியிடம் புகார்

பாமக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குறித்து முடிவெடுக்கும் முழு அதிகாரமும் ராமதாசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அருள் எம்எல்ஏ குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அன்புமணியிடம் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்த பாமகவினர்
அன்புமணியிடம் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்த பாமகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: பாமக சார்பில் போட்டியிட அன்புமணி தரப்பினர் இன்று விருப்ப மனு வழங்கியதை எதிர்த்து டிஜிபியிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சி எம்எல்ஏ அருள் தெரிவித்துள்ளார்.

2026ஆம் ஆண்டு நடைபெறவிருக்கிற சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்துக் கட்சிகளும் தேர்தல் வியூகங்களை வகுத்து வருகின்றன. இந்நிலையில், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் தந்தை ராமதாஸ் மற்றும் மகன் அன்புமணி இடையே மோதல் போக்கு நீடித்து வரும் வேளையில், பாமக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கு இன்று பனையூரில் வைத்து அன்புமணி தரப்பினர் விருப்ப மனுக்களை வழங்கினர்.

இன்று காலை 11 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மனுக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும், இந்த மனுக்களை பூர்த்தி செய்து வருகிற 20ஆம் தேதிக்குள் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வானது ராமதாஸ் தரப்பினரிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இதனையடுத்து பாமக எம்எல்ஏ அருள் இன்று (டிச.14) மாலை சென்னை சேப்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, “இன்று அவசரமாக பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது. பாமக என்றாலே மருத்துவர் ஐயா தான். கட்சிக்காக 33 ஆண்டுகள் உழைத்தவர். தேர்தல் ஆணையத்தில் சில குளறுபடிகளை செய்து பாமக தலைவர் என்ற உத்தரவை அவர்கள் பெற்றார்கள். இதை எதிர்த்து மருத்துவர் அய்யா தரப்பில் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதில், எங்களுக்கு நீதி கிடைத்தது.

பாமகவில் ‘தலைவர்’ என்ற பதவியே இப்போது இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தேர்தல் ஆணையமும் இந்த விஷயத்தில் தெளிவான கருத்து தெரிவித்தது. ஆனால் அவர்கள் பாமகவினரை ஏமாற்றும் நோக்கில் மாயாஜால வித்தைக்காட்டி இன்று பனையூரில் விருப்ப மனு வாங்குவதாக சொல்கிறார்கள்.

அதுவும் 10 ஆயிரம் பணம் கட்டி மனுக்களை வாங்குவதாக சொல்லப்படுகிறது. அன்புமணி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர். இது தேர்தல் ஆணையத்தை ஏமாற்றக்கூடிய செயல். நீதிமன்றத்தையும் ஏமாற்றுகிறார்கள். இதனை எதிர்த்து டிஜிபிக்கு மருத்துவர் அய்யா தரப்பில் இமெயில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் மனு அளிக்கப்பட உள்ளது. எனவே பாமக தரப்பினர் யாரும் இதனை நம்பக்கூடாது. ரூ.10 ஆயிரம் கொடுத்து மனுக்களை வாங்கக்கூடாது” என்றார்.

மேலும், பாமக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குறித்து முடிவெடுக்கும் முழு அதிகாரமும் ராமதாசுக்குத்தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.

