பாமக செயல் தலைவராக காந்திமதி நியமனம்! ராமதாஸ் மீண்டும் அதிரடி!!

பாமகவின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை முன்னெடுக்கும் நோக்கில் காந்திமதி செயல் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 3:22 PM IST

தருமபுரி: பாமக செயல் தலைவராக தனது மகள் காந்திமதியை நியமனம் செய்து பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸுக்கும், அவரது மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக கருத்து மோதல் நிலவி வருகிறது. ராமதாஸின் எதிர்ப்பை மீறி, அன்புமணி கட்சி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக ராமதாஸ் தரப்பினர் குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், ராமதாஸ் தலைமையில் கடந்த ஆகஸ்டில் நடைபெற்ற பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுக்கூட்டத்தில், கட்சியின் விதிகளுக்கு புறம்பாக நடந்ததாக அன்புமணி மீது 16 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டு, இதுகுறித்து அன்புமணி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால், அன்புமணி அந்த நோட்டீஸ்க்கு எவ்வித விளக்கமும் அளிக்காததால், அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக ராமதாஸ் அறிவித்தார். தொடர்ந்து, அவரை செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்தும் நீக்குவதாக அறிவித்தார்.

காந்திமதி
காந்திமதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், தருமபுரியில் பாமக பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் பாமக கௌரவத் தலைவர் ஜி.கே.மணி, பாமக மாவட்ட - மாநில நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். கூட்டத்தில் பேசிய ராமதாஸ், "செயல் தலைவர் பொறுப்பை கட்சியின் நலன் கருதி நான்தான் உருவாக்கினேன். அதனை தற்போது ஒருவர் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார். எனவே, அந்த பொறுப்பை எனது பெரிய மகள் காந்திமதிக்கு வழங்குகிறேன். கட்சி அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி செல்வதற்கான முன்னெடுப்பாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. காந்திமதி கட்சியை வளர்ப்பார், எனக்கும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய காந்திமதி, "இந்த செயல் தலைவர் பதவி எதிர்பாராமல் கிடைத்தது. தந்தையின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவேன்" என்று தெரிவித்தார்.

