விசிக இருக்கும் கூட்டணியில் பாமக? - மனம் திறந்த ராமதாஸ்

ஆட்சியில் பங்கு என்பது எங்கள் நிலைப்பாடு அல்ல என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 9, 2026 at 10:36 PM IST

2 Min Read
விழுப்புரம்: திருமாவளவன் இருக்கக்கூடிய கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு, அரசியலில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடு பிடிக்கத் தொடங்கி உள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்த பாமக தலைவர் அன்புமணி கூட்டணியை உறுதி செய்தார். இதற்கு ராமதாஸ் தரப்பில் கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பி வருகின்றன.

இதுதொடர்பாக நேற்று செய்தியாளர்ளை சந்தித்து பேசிய பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், ''தேர்தல் கூட்டணி குறித்து என்னிடம் தான் பேச வேண்டும். அன்புமணியுடன் பேசிய கூட்டணி செல்லாது. இன்னும் இரண்டு தினங்களில் நான் கூட்டணி அமைப்பேன். அந்தக் கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும்'' என அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த சூழலில் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவர்கள் விருப்பமனு வழங்கும் நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தார்.

அந்த வகையில், பொதுத் தொகுதிக்கு 1,000 ரூபாயும், தனித் தொகுதிக்கு 500 ரூபாயும், பெண்களுக்கு 500 ரூபாயும் விருப்ப மனு கட்டணம் பெறப்படுகிறது. ராமதாஸ் மகள் ஸ்ரீ காந்திமதி மயிலம் மற்றும் பாப்பிரெட்டிபட்டி தொகுதிக்கு விருப்ப மனு அளித்தார்.

வரும் நாட்களில் சேலம் எம்எல்ஏ அருள், ராமதாஸின் பேரன்கள் முகுந்தன், சுகுந்தன் மற்றும் ஜி.கே மணியின் மகன் தமிழ் குமரன் ஆகியோர் விருப்ப மனு வழங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்ளை சந்தித்த ராமதாஸிடம், ஆட்சியில் பங்கு விவகாரம் குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், ''ஆட்சியில் பங்கு என்பது எங்கள் நிலைப்பாடு அல்ல. கருணாநிதி இருந்த நேரத்தில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தபோது ஆட்சியில் பங்கு வேண்டாம் என நிபந்தனையற்ற ஆதரவு கொடுத்தோம். காங்கிரஸ்காரர்கள் ஆட்சியில் பங்கு கேட்டனர். ஆனால் ஆட்சியில் பங்கு இல்லாமல் ஐந்து ஆண்டுகள் முழுமையாக கருணாநிதி ஆட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்தோம்'' என்றார்.

நீங்கள் தான் பாமகவின் முகம் என்கிறீர்கள்... ஆனால் உங்களை மீறி எடப்பாடி பழனிசாமி அன்புமணிக்கு ஆதரவளித்தது ஏன் என்ற கேள்விக்கு, ''எனக்குத் தெரியவில்லை. உங்களுக்கு தெரிந்தால் சொல்லுங்கள்'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சி நன்றாக இருக்கிறது. கட்சியை கைப்பற்றுவது தொடர்பாக சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம். எல்லாவிதமான முயற்சிகளும் எடுத்து வருகிறோம். வெற்றியும் பெறுவோம். என் பேச்சை தட்டாமல் இருக்கும் தலைவரை நான் உடன் வைத்திருக்கிறேன். பாமக என்பது என் தலைமையிலான ஒரே அணி தான்'' என கூறினார்.

திருமாவளவன் இருக்கக்கூடிய கூட்டணியில் நீங்கள் இணைவீர்களா என்ற கேள்விக்கு, ''அரசியலில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். எதுவும் எப்போதும் நடக்காது என கூற முடியாது'' என தெரிவித்தார்.

