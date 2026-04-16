ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கு: அன்புமணி தரப்பு பதிலளிக்க உத்தரவு

அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர் என்றும், தனக்கும் அன்புமணிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் என தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
Published : April 16, 2026 at 7:52 PM IST

சென்னை: தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தன்னுடைய புகைப்படத்தை பயன்படுத்த தடை விதிக்க கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கில், அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்பு வேட்பாளர்கள் 18 பேரும் பதிலளிக்க சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் தந்தை - மகன் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் போக்கு காரணமாக, அக்கட்சி இரண்டு அணியாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், பாமகவின் பெயர், கொடி மற்றும் சின்னத்தை பயன்படுத்த அன்புமணி ராமதாஸுக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், கட்சியின் தலைவராக தம்மை அறிவிக்கக் கோரியும் ராமதாஸ் தரப்பில் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உரிமையியல் நீதிமன்றம் மற்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ராமதாஸ் தொடர்ந்த இடைக்கால மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது. இந்த நிலையில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சென்னை 13-வது உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் புதிய வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்துள்ளார்.

அதில், ‘அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர் என்றும், தனக்கும் அன்புமணிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும் பாமக தலைவராக சட்ட விரோதமாக அன்புமணி ராமதாஸ் நீடித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். அதனால், தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தன்னுடைய புகைப்படத்தை அன்புமணி தரப்பு வேட்பாளர்கள் 18 பேரும் பயன்படுத்தக் கூடாது எனத் தடை விதிக்க வேண்டும்’ என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு சென்னை 13-வது உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி தர்ம பிரபு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, “இதுகுறித்து அன்புமணி தரப்பில் போட்டியிடும் 18 பாமக வேட்பாளர்களும் பதிலளிக்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டார். மேலும் இந்த வழக்கு விசாரணையை ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி ஒத்தி வைத்துள்ளார்.

முன்னதாக, பாமகவில் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணிக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக, கட்சியில் உட்பூசல் நிலவி வருகிறது. இதனால், அன்புமணி எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக-பாஜக அங்கும் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலும், ராமதாஸ் சசிகலா தொடங்கியுள்ள புதிய கட்சியுடனும் கூட்டணி வைத்து இந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலை சந்திக்க உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

