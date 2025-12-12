ஆந்திரா, கேரளாவை போல இட ஒதுக்கீடு தேவை; சென்னை ஆர்ப்பாட்டத்தில் ராமதாஸ் கோரிக்கை

ஆந்திரா, கேரளாவை போல இட ஒதுக்கீடு தேவை; சென்னை ஆர்ப்பாட்டத்தில் ராமதாஸ் கோரிக்கை
ஆந்திரா, கேரளாவுக்கு சென்று இட ஒதுக்கீடு குறித்து கேட்டறிவோம் வாருங்கள் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ராமதாஸ் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
Published : December 12, 2025 at 8:42 PM IST
சென்னை: அண்டை மாநிலமான கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் உள் ஒதுக்கீடு கொடுத்து உள்ளார்கள். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் கொடுக்கக் கூடாது? என ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பினார்.
சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் வன்னியர்களுக்கான 10.5% இட ஒதுக்கீடு சட்டத்தை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டி, சென்னை ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அப்போது பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பேசும்போது, '' தமிழ்நாட்டில் உள்ள 324 சமுதாயங்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். 46 ஆண்டுகள் போராடியும் இதுவரை எதுவும் நடக்கவில்லை.
பக்கத்து மாநிலம் கேரளாவில் ஈழவர்களுக்கு 14 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடு அளித்துள்ளார்கள், அதனால் அங்கு உள்ள அதிகாரிகள் அதிக அளவில் டெல்லியில் வேலைவாய்ப்பில் இருக்கின்றனர்.
ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலும் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் என்ற கணக்கை எடுங்கள் என்றுதான் கூறுகிறோம். அதனால் உங்களுக்கு நன்மை தானே கிடைக்கும். ஒவ்வொரு முதலமைச்சரும் ஒவ்வொரு காலத்தில் இட ஒதுக்கீடு கொடுத்தாலும் அது சரியாக பங்கிட்டு கொடுப்பதில்லை என்பதால்தான் இந்த அறப்போராட்டத்தை செய்கிறோம்.
இது சம்பந்தமாக கோட்டைக்கு சென்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து அனைத்து அமைச்சர்கள், தலைமைச் செயலர்கள் முன்பு 35 நிமிடம் எப்படி பிரித்து கொடுப்பது? யார் யாருக்கு கொடுப்பது? என்று வகுப்பு எடுத்தோம்.
தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது என்று பெருமையோடு கூறுகிறோம். சமூக நீதியின் பிறப்பிடம் தமிழ்நாடு தான். பக்கத்து மாநிலமான கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் உள் ஒதுக்கீடு கொடுத்து உள்ளார்கள். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் கொடுக்கக் கூடாது?. அப்படி பெற்று தந்தால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு அந்த பெருமை போய் சேரும்.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த நம்மை எது தடுக்கிறது?, இட ஒதுக்கீட்டை கொடுக்கும் பொழுது அனைத்து சமுதாயத்தினரும் உயர்வார்கள். இதனை செய்தால் வரலாற்றில் இடம் பெறுவோம். இதுவரை இருந்த முதலமைச்சர்கள் செய்யாத வரலாற்றை நீங்கள் (மு.க.ஸ்டாலின்) செய்யுங்கள். இந்த ஒரு கையெழுத்தை நீங்கள் போட்டால், தமிழ்நாட்டின் அனைத்து சமுதாயத்தினரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் 20 விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை 21 உயிர்களை பலி கொடுத்து வாங்கினோம். இன்றைக்கு 118 சமுதாயங்கள் பயன்பெறுகின்றனர். தெருவில் உள்ள தேங்காயை எடுத்து வழிப் பிள்ளையாருக்கு உடைத்தது போல இட ஒதுக்கீடு நடந்து விட்டது. நியாயமாக - நேர்மையாக நடக்கவில்லை. நியாயமாக நடக்க வேண்டும் என்றால் மக்களை எண்ணிக் கொடுக்க வேண்டும்.
ஆந்திரா முதலமைச்சரை வரவழைத்தோ அல்லது நீங்கள் அங்கு சென்று அவரிடம் அங்கு உள்ள வழிகாட்டுதலை கேட்டுக் கொள்ளலாம். ஆந்திராவைப் பார்த்தோ, கேரளாவை பார்த்தோ நீங்கள் (முதல்வர்) படித்துக் கொள்ளுங்கள். நானும் வருகிறேன். ஆந்திரா, கேரளாவுக்கு சென்று இட ஒதுக்கீடு குறித்து கேட்டறிவோம்'' என ராமதாஸ் பேசினார்.