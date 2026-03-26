ETV Bharat / state

பாமக மாம்பழ சின்னம் வழக்கு: தேர்தல் ஆணையம் மீது ராமதாஸ் தரப்பு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

பாமகவில் இருதரப்புக்கும் இடையே உரிமை பிரச்சனை நிலுவையில் இருக்கும்போது மாம்பழம் சின்னத்தை அன்புமணிக்கு தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியது ஆச்சர்யமாக உள்ளது என ராமதாஸ் தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அன்புமணிக்கு உள்நோக்கத்துடன் தேர்தல் ஆணையம் மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்கியுள்ளது என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது.

பாமகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்க வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி தர்மபிரபு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 1989 நிறுவன தலைவராக ராமதாஸ் பாமக கட்சியை தொடங்கினார். அப்போது கொண்டு வரப்பட்ட கட்சி விதிகளின்படி, ஒவ்வொரு 3 ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை பொதுக்குழுவால் தலைவர் முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அதுகுறித்த விவரம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிவிக்கப்படும்.

அன்புமணிக்கு எதிராக 16 புகார்கள் வந்தன. அதனடிப்படையில் அன்புமணியை கட்சியின் தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்க சிறப்பு நிர்வாகக் குழு பரிந்துரை செய்தது. இதன் காரணமாக அன்புமணியை 2025 முதல் 2028 வரை மீண்டும் 3 ஆண்டுகளுக்கு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்க சிறப்பு நிர்வாக குழு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. இதனையடுத்து, தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அன்புமணி மீண்டும் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவில்லை என தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பின்னர், சிறப்பு நிர்வாக குழுவால் நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது குறித்தும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அன்புமணி தனது தவறுக்கு வருத்தமோ, மன்னிப்போ கேட்காததால் அவர் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டார்.

தி.நகரில் அன்புமணியின் வீடு தான் உள்ளது. ஆனால் அதனை பாமக அலுவலகமாக தேர்தல் ஆணையம் எப்படி கருதியது என தெரியவில்லை. அன்புமணியின் பதவிகாலம் முடிந்தும், தேர்தல் ஆணையம் எப்படி அன்புமணியை தலைவராக ஏற்றது எனவும் புரியவில்லை.

பாமகவில் இருதரப்புக்கும் இடையே உரிமை பிரச்சனை நிலுவையில் இருக்கும்போது மாம்பழம் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியது ஆச்சர்யமாக உள்ளது. அன்புமணி நீக்கப்பட்டது, புதிய தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு குறித்து 5 நினைவூட்டல்கள் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதை தேர்தல் ஆணையம் ஏன் பரிசீலனை செய்யவில்லை என்றும் தெரியவில்லை.

உச்சநீதிமன்றமும், உயர்நீதிமன்றமும் சின்னம் தொடர்பாக சிவில் நீதிமன்றத்தை அணுக உத்தரவிட்டது. ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் அதை கருத்தில் கொள்ளாமல், தன்னிச்சையாக சின்னத்தை அன்புமணிக்கு வழங்கியுள்ளது. பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சியாக இருக்கும்போது பாமக கட்சிக்கு சின்னத்தை ஒதுக்கவே முடியாது.

ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியுள்ளது. கட்சியின் நிறுவனரான ராமதாஸின் ஒப்புதல் இல்லாமல் அன்புமணி தன்னை மீண்டும் தலைவராக அறிவித்ததை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது என வாதிட்டார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பு வாதம் நிறைவடைந்த நிலையில், அன்புமணி மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பு வாதத்திற்காக வழக்கு இன்று பிற்பகல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

TAGGED:

MANGO SYMBOL CASE
ANBUMANI
RAMADOSS
பாமக மாம்பழ சின்னம்
PMK SYMBOL CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.