அன்புமணிக்கு எதிராக ஒரே நாளில் 3 வழக்குகள் - 'அதிரடி' காட்டிய ராமதாஸ்
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலும் அன்புமணிக்கு எதிராக ராமதாஸ் தரப்பில் மேலும் 2 வழக்குகள் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
Published : January 19, 2026 at 6:37 PM IST
சென்னை: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பெயர், கொடி மற்றும் சின்னத்தை பயன்படுத்த அன்புமணிக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, அக் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் சார்பில் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஒரே நாளில் 3 வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
பாட்டாளி மக்கள் கட்சி யாருக்கு சொந்தம்? என்பதில் அக் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி இடையே மோதல் நீடித்து வருகிறது. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பெயர், கொடி மற்றும் சின்னத்தை பயன்படுத்த அன்புமணிக்கு கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், அன்புமணிக்கு எதிராக ராமதாஸ் சார்பில் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் இன்று வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதில், "பாமக தலைவர் யார் என்பதை தேர்தல் ஆணையம் இதுவரை அறிவிக்காத நிலையில், அன்புமணி ராமதாஸ் தன்னை தலைவர் என தன்னிச்சையாக அறிவித்து வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் விரைவில் வர உள்ள நிலையில் இது தொண்டர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதனால், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பெயர், கொடி மற்றும் சின்னத்தை அன்புமணி உள்ளிட்ட யாரும் பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதே போல், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலும் அன்புமணிக்கு எதிராக ராமதாஸ் தரப்பில் மேலும் 2 வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அதில், முதல் வழக்கு தொடர்பான மனுவில், "பாமகவின் தலைவராக 2022 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட அன்புமணி ராமதாஸின் பதவி காலம் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 2025 ஆம் ஆண்டு மே 29 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்துவிட்ட நிலையில், டிசம்பர் மாதம் சேலத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பாமக தலைவராக ராமதாஸ் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
அதில், வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் கூட்டணியை முடிவு செய்யவும், தேர்தலில் வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்யவும் ராமதாஸுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கியும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தேர்தல் மற்றும் கூட்டணி தொடர்பாக முடிவு செய்ய ராமதாஸுக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உள்ளது என்பதால் ராமதாஸை தலைவராக அறிவிக்க வேண்டும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதே போல, தலைவருக்கு மட்டுமே மாம்பழம் சின்னம் சொந்தம் என தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய கடிதம் தவறுதலாக அன்புமணியிடம் சென்று விட்டது. அந்த கடிதத்தை ராமதாஸிடம் ஒப்படைக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2-வது வழக்கு தொடர்பான மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த 3 மனுக்களும் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.