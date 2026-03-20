தமிழகத்தில் நாளை ரமலான் பண்டிகை - தமிழ்நாடு அரசு தலைமை காஜி அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் நாளை ரமலான் பண்டிகை - தமிழ்நாடு அரசு தலைமை காஜி அறிவிப்பு

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 7:48 AM IST

சென்னை: ஷவ்வால் மாதத்தின் முதல் பிறை நேற்று தமிழகத்தில் தென்படவில்லை என்பதால் வருகிற நாளை (மார்ச் 21) ஈதுல் ஃபித்ர் நோன்பு பெருநாள் எனும் ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தலைமை காஜி முஃப்தி உஸ்மான் முஹ்யித்தீன் பாகவி அறிவித்துள்ளார்

நிலாவை அடிப்படையாகக் கொண்ட இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் 9வது மாதத்தில் உலகம் முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமியர்களால் ரமலான் நோன்பு கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இஸ்லாத்தில் கலிமா, தொழுகை, ஜகாத், ஹஜ், ரமலான் நோன்பு ஆகிய ஐந்தும் முக்கிய கடமைகள் ஆகும்.

இஸ்லாமியர்களின் புனித நூலான குர்ஆன் முதன்முதலில் இறைத்தூதர் முகமது நபிக்கு ரமலான் மாதத்தில் தான் அருளப்பட்டதால் இந்த மாதம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

ரமலான் நோன்பிருத்தலை கடமையாக கருதி இஸ்லாமியர்கள் அனைவரும் கடைபிடிப்பது வழக்கம். அதன்படி, 30 நாட்களும் 5 வேளை தொழுகையும், சிறப்புத் தொழுகையும் நடத்தப்படும். 30 நாட்கள் நோன்பின் முடிவில், ரமலான் பண்டிகை எனப்படும் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “வியாழக்கிழமை (19/03/2026) மாலை ஷவ்வால் மாதத்திற்கான பிறை தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் தென்படவில்லை. எனவே, ரமலான் மாதம் 30 நாட்களாக பூர்த்தியடைகிறது.

இதனால் 21ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) அன்று தமிழகம் முழுவதும் ஈதுல் ஃபித்ர் (நோன்புப் பெருநாள்) கொண்டாடப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

புனித ரமலான் மாதத்தில் நாம் மேற்கொண்ட நோன்புகளையும், நல் அமல்களையும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அங்கீகரிப்பானாக. இந்த இனிய நாளில் நம்மிடையே ஈகையும் சகோதரத்துவமும் தழைக்கட்டும். ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவிகள் செய்து மகிழ்வுடன் இப்பெருநாளை கொண்டாடுவோம். அனைவருக்கும் எனது இதயம் கனிந்த ஈதுல் ஃபித்ர் ஈகைத் திருநாள் நல் வாழ்த்துகள்” என குறிப்பிட்டுள்ளது

