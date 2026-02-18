ETV Bharat / state

தென்பட்டது பிறை: நாளை முதல் ரமலான் நோன்பு தொடக்கம்

இன்றிரவு முதல் பள்ளிவாசல்களில் புனித தராவீஹ் தொழுகைகள் நடைபெறும் என தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை காஜி உஸ்மான் முஹ்யித்தீன் பாகவி தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 9:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று பிறை தென்பட்டதையடுத்து, நாளை முதல் ரமலான் நோன்பு தொடங்குகிறது என்று தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை ஹாஜி உஸ்மான் முஹியித்தீன் பாகவி அறிவித்துள்ளார்.

இஸ்லாமியர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து கடமைகளில் நோன்பு இருத்தல் ஒன்றாகும். ரமலான் மாதத்தில் ஓர் இரவில் தான் புனித நூலான குர்ஆன் வசனங்கள் இறக்கப்பட்டதாக நம்பிக்கை உண்டு. ஆகவே, அந்த மாதத்தில் நோன்பு கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

முக்கிய கடமைகளில் ஒன்றான ரமலான் நோன்பிருத்தலை கடமையாக கருதி இஸ்லாமியர்கள் அனைவரும் கடைபிடிப்பது வழக்கம். அதன்படி, 30 நாட்களும் 5 வேலை தொழுகையும், சிறப்புத் தொழுகையும் நடத்தப்படும். 30 நாட்கள் நோன்பின் முடிவில், ரமலான் பண்டிகை எனப்படும் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும்.

அந்த வகையில், இஸ்லாமியர்களின் ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒன்றான ரமலான் நோன்பு நாளை தொடங்குகிறது. இன்று பிறை தெரிந்ததால் நோன்பை நாளை முதல் கடைபிடிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை காஜி உஸ்மான் முஹ்யித்தீன் பாகவி அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை காஜி உஸ்மான் முஹ்யித்தீன் பாகவி அறிக்கை
தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை காஜி உஸ்மான் முஹ்யித்தீன் பாகவி அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து தமிழக அரசு தலைமை காஜி முஃப்தி என்.பி. உஸ்மான் முஹியித்தீன் பாகவி, மழாஹிரி, காஸிமி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், “அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய பெருமக்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்று (பிப்.18) மாலை முதல் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் புனித ரமலான் மாதத்திற்கான முதல் பிறை தென்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, நாளை (பிப்.19) முதல் புனித ரமலான் மாதத்தின் முதல் நோன்பு தொடங்குகிறது.

இதையும் படிங்க: நெருங்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல் - பிப் 26-இல் தமிழகம் வரும் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி

இன்றிரவு முதல் பள்ளிவாசல்களில் புனித தராவீஹ் தொழுகைகள் நடைபெறும். இறை அருளும் அமைதியும் சூழும் இந்த ரமலான் மாதத்தில் அனைவரும் நோன்பு நோற்று. நற்செயல்களில் ஈடுபட்டு அல்லாஹ்வின் அருளை பெற வேண்டுகிறோம். அனைவருக்கும் எங்களது கனிவான ரமலான் முபாரக் நல்வாழ்த்துகள்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்று மாலை (பிப்.17) சௌதியில் ரமலான் பிறை தென்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, சௌதி அரேபியா, துபாய் உள்ளிட்ட நாடுகளில் புனித ரமலான் மாதம் இன்று காலை முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

RAMADAN FASTING FROM TOMORROW
RAMADAN FESTIVAL
ரமலான் நோன்பு
ரமலான் பண்டிகை
RAMADAN FASTING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.